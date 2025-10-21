Рейтинг@Mail.ru
Силуанов рассказал о легализации криптовалюты во внешней торговле
21.10.2025
Силуанов рассказал о легализации криптовалюты во внешней торговле
Силуанов рассказал о легализации криптовалюты во внешней торговле - РИА Новости, 21.10.2025
Силуанов рассказал о легализации криптовалюты во внешней торговле
Минфин и Банк России договорились о легализации расчетов в криптовалюте во внешней торговле, заявил глава федерального министерства Антон Силуанов по итогам... РИА Новости, 21.10.2025
Силуанов рассказал о легализации криптовалюты во внешней торговле

Минфин и ЦБ договорились о легализации криптовалюты во внешней торговле

Флаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Минфин и Банк России договорились о легализации расчетов в криптовалюте во внешней торговле, заявил глава федерального министерства Антон Силуанов по итогам стратегической сессии "Повышение эффективности экономики и обеспечение равных условий ведения бизнеса".
«

"Мы считаем, что это направление должно быть легализовано, должно получить законодательное регулирование этой сферы деятельности. И тем самым мы вместе с Росфинмониторингом, со службами контроля сможем обеспечить и навести порядок в этом секторе", — сказал министр.

Он охарактеризовал расчеты с использованием крипторынка как большое направление работы, поскольку с их помощью возможна как оплата, так и вывод валюты из страны. Поэтому, по его словам, вместе с легализацией этого рынка необходимо усиление контрольных функций со стороны регулятора.
В сентябре в России вступил в силу закон, позволяющий в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР) проводить биржевые торги и трансграничные расчеты криптовалютой. ЦБ при этом должен определить организации, которые будут выполнять функции торговых площадок, а отдельно определены случаи, когда программа ЭПР подлежит согласованию с Росфинмониторингом, ФСБ и Минфином.
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
ЦБ: ограниченному кругу инвесторов могут разрешить сделки с криптовалютами
12 марта, 16:06
 
