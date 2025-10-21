https://ria.ru/20251021/rossiya-2049648971.html
РКН не отменял ограничений в отношении звонков в Telegram и WhatsApp
Роскомнадзор заявил РИА Новости, что не принимал решений об отмене ограничительных мер в отношении звонков в Telegram и WhatsApp в России. РИА Новости, 21.10.2025
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
telegram
происшествия
россия
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
