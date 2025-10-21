РКН не отменял ограничений в отношении звонков в Telegram и WhatsApp

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что не принимал решений об отмене ограничительных мер в отношении звонков в Telegram и WhatsApp в России.

"Решений об отмене ограничений не принималось", - сказали в ведомстве, комментируя возобновление функции аудио- и видеозвонков в зарубежных мессенджерах без VPN-сервиса у некоторых россиян.