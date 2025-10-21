Иноагента Сергея Медведева* внесли в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20251021/rossiya-2049638032.html
Политолог и журналист Сергей Медведев* (признан в РФ иноагентом), заочно приговоренный к 10 годам за дискредитацию и фейки о российской армии, внесен в перечень РИА Новости, 22.10.2025
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Политолог и журналист Сергей Медведев* (признан в РФ иноагентом), заочно приговоренный к 10 годам за дискредитацию и фейки о российской армии, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые) Медведев* Сергей Александрович, 20.12.1966 г.р. , г. Москва", - говорится в перечне.
В конце сентября в столичной прокуратуре сообщили, что суд в Москве
заочно приговорил к 10 годам колонии журналиста Медведева
* за дискредитацию и фейки о российской армии. Кроме того, суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов на 5 лет.
В суде было установлено, что с февраля по май 2022 года Медведев*, живя за границей, разместил на одном из сайтов ложную информацию о российской армии. Ранее он уже был привлечен к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ
.
Медведев* ранее преподавал в Высшей школе экономики
, сейчас - профессор Карлова Университета
в Праге
.
Минюст РФ внес Медведева* в реестр иноагентов в сентябре 2022 года, он объявлен в России в розыск и заочно арестован.
*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов