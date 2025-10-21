Иноагента Сергея Медведева* внесли в список террористов и экстремистов

Рейтинг@Mail.ru
16:53 21.10.2025 (обновлено: 04:13 22.10.2025)
россия, москва, прага, сергей медведев, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), высшая школа экономики (вшэ), карлов университет
Россия, Москва, Прага, Сергей Медведев, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Высшая школа экономики (ВШЭ), Карлов университет
Сергей Медведев*. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Политолог и журналист Сергей Медведев* (признан в РФ иноагентом), заочно приговоренный к 10 годам за дискредитацию и фейки о российской армии, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые) Медведев* Сергей Александрович, 20.12.1966 г.р. , г. Москва", - говорится в перечне.
В конце сентября в столичной прокуратуре сообщили, что суд в Москве заочно приговорил к 10 годам колонии журналиста Медведева* за дискредитацию и фейки о российской армии. Кроме того, суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов на 5 лет.
В суде было установлено, что с февраля по май 2022 года Медведев*, живя за границей, разместил на одном из сайтов ложную информацию о российской армии. Ранее он уже был привлечен к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ.
Медведев* ранее преподавал в Высшей школе экономики, сейчас - профессор Карлова Университета в Праге.
Минюст РФ внес Медведева* в реестр иноагентов в сентябре 2022 года, он объявлен в России в розыск и заочно арестован.

*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов
 
РоссияМоскваПрагаСергей МедведевФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Высшая школа экономики (ВШЭ)Карлов университет
 
 
