Иноагента Сергея Медведева* внесли в список террористов и экстремистов

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Политолог и журналист Сергей Медведев* (признан в РФ иноагентом), заочно приговоренный к 10 годам за дискредитацию и фейки о российской армии, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

"Перечень террористов и экстремистов (включённые) Медведев* Сергей Александрович, 20.12.1966 г.р. , г. Москва", - говорится в перечне.

В конце сентября в столичной прокуратуре сообщили, что суд в Москве заочно приговорил к 10 годам колонии журналиста Медведева * за дискредитацию и фейки о российской армии. Кроме того, суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов на 5 лет.

В суде было установлено, что с февраля по май 2022 года Медведев*, живя за границей, разместил на одном из сайтов ложную информацию о российской армии. Ранее он уже был привлечен к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Минюст РФ внес Медведева* в реестр иноагентов в сентябре 2022 года, он объявлен в России в розыск и заочно арестован.