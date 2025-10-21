Мишустин рассказал об уверенном росте производства компьютеров в России

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Производство компьютеров, электроники и оптики в России демонстрирует уверенный рост, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Двузначные показатели фиксируются и в таких технологичных сферах, как "компьютеры, электроника и оптика", "лекарственные средства и медицинские материалы", - рассказал российский премьер.