https://ria.ru/20251021/rossiya-2049618671.html
Мишустин рассказал об уверенном росте производства компьютеров в России
Мишустин рассказал об уверенном росте производства компьютеров в России - РИА Новости, 21.10.2025
Мишустин рассказал об уверенном росте производства компьютеров в России
Производство компьютеров, электроники и оптики в России демонстрирует уверенный рост, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T16:00:00+03:00
2025-10-21T16:00:00+03:00
2025-10-21T16:00:00+03:00
хорошие новости
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736436702_0:0:2858:1609_1920x0_80_0_0_5b9e023a8ee94334136eeaa9b9489c1b.jpg
https://ria.ru/20251021/eksport-2049584597.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736436702_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_39572a0e47303c593d298a4503f77b5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Хорошие новости, Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал об уверенном росте производства компьютеров в России
Мишустин: производство компьютеров, электроники и оптики в РФ уверенно растет