Барановскую выписывают из больницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Телеведущую Первого канала Юлию Барановскую, госпитализированную в Салехарде на Ямале, выписывают из больницы, сегодня она вернется в Москву, сообщил РИА Новости ее директор Петро Шекшеев.