14:38 21.10.2025
Барановскую выписывают из больницы
салехард
ямал
москва
юлия барановская
салехард, ямал, москва, юлия барановская, происшествия
Салехард, Ямал, Москва, Юлия Барановская, Происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Телеведущую Первого канала Юлию Барановскую, госпитализированную в Салехарде на Ямале, выписывают из больницы, сегодня она вернется в Москву, сообщил РИА Новости ее директор Петро Шекшеев.
"Состоянии Юлии Барановской улучшилось, и врачи Салехардской окружной клинической больницы разрешили Юлии покинуть лечебное заведение и вернуться в Москву. Сегодня уже ожидаем ее в столице. Юлия настолько соскучилась по активной деятельности, что назначила на вечер рабочее совещание с командой по телемосту", – сказал Шекшеев агентству.
На прошлой неделе, 17 октября, Шекшеев уточнял РИА Новости, что Барановской стало плохо во время съемок проекта "Большие семьи большой страны" на Ямале. Она была госпитализирована в больницу Салехарда, где ей провели две полостные операции. Благодаря вмешательству врачей, отмечал собеседник агентства, самое сложное позади, состояние Юлии стабилизировалось, а рядом с ней находились ее близкие.
СалехардЯмалМоскваЮлия БарановскаяПроисшествия
 
 
