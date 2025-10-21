Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Эфиопии обсудил с Лавровым торговые вопросы - РИА Новости, 21.10.2025
14:22 21.10.2025
Глава МИД Эфиопии обсудил с Лавровым торговые вопросы
Глава МИД Эфиопии обсудил с Лавровым торговые вопросы
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Глава МИД Эфиопии Гидеон Тимотеос заявил, что обсудил в ходе своей встречи во вторник с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым торговый оборот между двумя странами и возможности повысить его.
"Сегодня мы обсудили, как можно ускорить реализацию соглашений в атомной сфере, а также в сфере инвестиций, научной сфере и культурного взаимодействия. Торговый оборот между нашими странами растет, но по сравнению с потенциалом, нам еще многое предстоит сделать. Есть целый ряд в сфере, где мы могли бы полностью раскрыть его", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров во вторник.
Последний раз Лавров и Тимотеос встречались в апреле в Рио-де-Жанейро по итогам на полях министерского заседания БРИКС. Эфиопский министр позднее приезжал в Москву в сентябре, тогда он и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев обменялись подписанным планом действий между российской госкорпорацией и электроэнергетической корпорацией Эфиопии о развитии проекта АЭС на территории республики.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Матвиенко передала премьер-министру Эфиопии большой привет от Путина
18 февраля, 23:07
 
