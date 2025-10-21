Глава МИД Эфиопии обсудил с Лавровым торговые вопросы

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Глава МИД Эфиопии Гидеон Тимотеос заявил, что обсудил в ходе своей встречи во вторник с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым торговый оборот между двумя странами и возможности повысить его.

"Сегодня мы обсудили, как можно ускорить реализацию соглашений в атомной сфере, а также в сфере инвестиций, научной сфере и культурного взаимодействия. Торговый оборот между нашими странами растет, но по сравнению с потенциалом, нам еще многое предстоит сделать. Есть целый ряд в сфере, где мы могли бы полностью раскрыть его", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров во вторник.