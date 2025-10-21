Опрос показал, сколько россиян доверяют российской армии

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российской армии доверяют 80% граждан страны, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В ходе октябрьского опроса большинство респондентов (80%) сообщили, что скорее доверяют российской армии. Еще 13% сказали, что скорее не доверяют, а 7% затруднились ответить на этот вопрос.
Также 80% респондентов в ходе опроса сказали, что скорее гордятся сильной армией и военной мощью страны. Еще 12% на этот вопрос ответили "скорее нет", а 8% затруднились дать ответ.
Согласно данным ВЦИОМ, семь из десяти опрошенных (69%) отметили, что чувствуют ответственность за свою страну, и выразили готовность экономить, ограничивать свои потребности ради ее защиты. Абсолютное согласие с этим утверждением выразили 45% опрошенных, еще 24% сказали, что скорее согласны с ним. При этом 10% респондентов ответили, что скорее не согласны с этим, 14% - не согласны, а еще 7% затруднились ответить на этот вопрос.
По мнению генерального директора аналитического центра ВЦИОМ Валерия Федорова, отказ Украины от справедливого мира усиливает решимость россиян продолжать военные действия до выполнения всех целей СВО.
"Экономические сложности 2024-25 годов люди пока встречают с пониманием и декларируют готовность к некоторому самоограничению ради успешного завершения спецоперации", - отметил он, комментируя результаты опроса.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 15 октября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Опрос был проведен по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).