Опрос показал, сколько россиян доверяют российской армии

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российской армии доверяют 80% граждан страны, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

В ходе октябрьского опроса большинство респондентов (80%) сообщили, что скорее доверяют российской армии. Еще 13% сказали, что скорее не доверяют, а 7% затруднились ответить на этот вопрос.

Также 80% респондентов в ходе опроса сказали, что скорее гордятся сильной армией и военной мощью страны. Еще 12% на этот вопрос ответили "скорее нет", а 8% затруднились дать ответ.

Согласно данным ВЦИОМ , семь из десяти опрошенных (69%) отметили, что чувствуют ответственность за свою страну, и выразили готовность экономить, ограничивать свои потребности ради ее защиты. Абсолютное согласие с этим утверждением выразили 45% опрошенных, еще 24% сказали, что скорее согласны с ним. При этом 10% респондентов ответили, что скорее не согласны с этим, 14% - не согласны, а еще 7% затруднились ответить на этот вопрос.

По мнению генерального директора аналитического центра ВЦИОМ Валерия Федорова , отказ Украины от справедливого мира усиливает решимость россиян продолжать военные действия до выполнения всех целей СВО.

"Экономические сложности 2024-25 годов люди пока встречают с пониманием и декларируют готовность к некоторому самоограничению ради успешного завершения спецоперации", - отметил он, комментируя результаты опроса.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 15 октября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ . Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.