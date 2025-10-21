Рейтинг@Mail.ru
Мишустин: Россия активно развивает международные транспортные коридоры - РИА Новости, 21.10.2025
14:28 21.10.2025
Мишустин: Россия активно развивает международные транспортные коридоры
Мишустин: Россия активно развивает международные транспортные коридоры - РИА Новости, 21.10.2025
Мишустин: Россия активно развивает международные транспортные коридоры
Россия активно формирует новую логистику, развивает международные транспортные коридоры в южном и восточном направлениях, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T14:28:00+03:00
2025-10-21T14:28:00+03:00
экономика
россия
азия
африка
михаил мишустин
евразийский экономический союз
брикс
экономика, россия, азия, африка, михаил мишустин, евразийский экономический союз, брикс
Экономика, Россия, Азия, Африка, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, БРИКС
Мишустин: Россия активно развивает международные транспортные коридоры

Мишустин: Россия активно развивает транспортные коридоры на Юг и Восток

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия активно формирует новую логистику, развивает международные транспортные коридоры в южном и восточном направлениях, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Активно формируем новую логистику. В том числе развиваем международные транспортные коридоры – в южном, в восточном направлениях", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России".
Он уточнил, что это делается для увеличения экспорта в направлении рынков Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, объединения БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, а также стран Азии, Африки и Латинской Америки.
РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России-2025".
Путин оценил рост торговли между Россией и Азербайджаном
10 октября, 15:28
 
ЭкономикаРоссияАзияАфрикаМихаил МишустинЕвразийский экономический союзБРИКС
 
 
