Россия открыта для диалога и взаимовыгодной торговли, заявил Мишустин
14:25 21.10.2025
Россия открыта для диалога и взаимовыгодной торговли, заявил Мишустин
Россия открыта для диалога и взаимовыгодной торговли, заявил Мишустин
Россия открыта для честного диалога и взаимовыгодной торговли, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.10.2025
2025
Россия открыта для диалога и взаимовыгодной торговли, заявил Мишустин

Мишустин: Россия открыта для честного диалога и взаимовыгодной торговли

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия открыта для честного диалога и взаимовыгодной торговли, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы открыты для честного диалога и взаимовыгодной торговли", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России".
РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России - 2025".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Трамп заявил, что обсудил с Путиным перспективы торговли России и США
16 октября, 20:36
 
