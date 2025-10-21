Лавров: Россия готова двигаться в направлении, заданном на саммите с США

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия готова двигаться в том направлении, которое было задано в ходе саммита Россия - США на Аляске, заявил глава МИД России Сергей Лавров, добавив, что накануне провел подробный телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио.