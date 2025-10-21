Рейтинг@Mail.ru
21.10.2025
14:06 21.10.2025
Лавров: Россия готова двигаться в направлении, заданном на саммите с США
Лавров: Россия готова двигаться в направлении, заданном на саммите с США
Россия готова двигаться в том направлении, которое было задано в ходе саммита Россия - США на Аляске, заявил глава МИД России Сергей Лавров, добавив, что... РИА Новости, 21.10.2025
2025
Лавров: Россия готова двигаться в направлении, заданном на саммите с США

Лавров: РФ готова двигаться в том направлении, которое было задано на Аляске

Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия готова двигаться в том направлении, которое было задано в ходе саммита Россия - США на Аляске, заявил глава МИД России Сергей Лавров, добавив, что накануне провел подробный телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио.
"Мы вчера говорили достаточно подробно с Марко Рубио в соответствии с той договоренностью, которую достигли президенты (РФ и США) 16 октября в ходе их телефонных переговоров и мы подтвердили нашу твердую нацеленность на то, чтобы двигаться в соответствии с теми пониманиями, с теми договоренностями, которые были достигнуты между президентами (РФ и США) Путиным и Трампом, прежде всего на Аляске, но и в ходе их телефонных контактов", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с главой МИД Эфиопии.
Подготовка к саммиту России и США в Венгрии идет, заявили в МИД
