https://ria.ru/20251021/rossija-2049581919.html
Лавров: Россия готова двигаться в направлении, заданном на саммите с США
Лавров: Россия готова двигаться в направлении, заданном на саммите с США - РИА Новости, 21.10.2025
Лавров: Россия готова двигаться в направлении, заданном на саммите с США
Россия готова двигаться в том направлении, которое было задано в ходе саммита Россия - США на Аляске, заявил глава МИД России Сергей Лавров, добавив, что... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T14:06:00+03:00
2025-10-21T14:06:00+03:00
2025-10-21T14:06:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
сергей лавров
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99040/73/990407351_0:151:2340:1467_1920x0_80_0_0_f08aa319b41e462874710455c29ec1b5.jpg
https://ria.ru/20251021/podgotovka-2049562534.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99040/73/990407351_92:0:2248:1617_1920x0_80_0_0_9c586aa70205d6d4421433fa9f73e36f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, аляска, сергей лавров, марко рубио
В мире, Россия, США, Аляска, Сергей Лавров, Марко Рубио
Лавров: Россия готова двигаться в направлении, заданном на саммите с США
Лавров: РФ готова двигаться в том направлении, которое было задано на Аляске