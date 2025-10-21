Рейтинг@Mail.ru
Россия переориентируется на рынки ЕАЭС, СНГ, БРИКС и ШОС, заявил Мишустин
13:41 21.10.2025
Россия переориентируется на рынки ЕАЭС, СНГ, БРИКС и ШОС, заявил Мишустин
экономика
россия
азия
африка
михаил мишустин
евразийский экономический союз
брикс
снг
россия
азия
африка
экономика, россия, азия, африка, михаил мишустин, евразийский экономический союз, брикс, снг
Экономика, Россия, Азия, Африка, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, БРИКС, СНГ
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия переориентируется на перспективные рынки ЕАЭС, СНГ, БРИКС и ШОС, усиливает взаимодействие со странами Азии, Африки, Латинской Америки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Идет переориентация на более перспективные рынки Евразийского экономического союза, Содружества независимых государств, объединения БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России".
Он отметил, что сейчас также усиливается взаимодействие России с государствами Азии, Африки, Латинской Америки.
РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером Международного экспортного форума "Сделано в России-2025".
Избранный президент Боливии назвал БРИКС хорошей торговой группой
