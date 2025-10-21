https://ria.ru/20251021/rossija-2049558692.html
Лавров оценил позицию Эфиопии по конфликту на Украине
Лавров оценил позицию Эфиопии по конфликту на Украине
Россия признательна Эфиопии за объективную оценку ситуации на Украине и вокруг нее, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной с министром иностранных... РИА Новости, 21.10.2025
Лавров оценил позицию Эфиопии по конфликту на Украине
Лавров: Россия признательна Эфиопии за объективную оценку ситуации на Украине