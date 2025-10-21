Спрос на цифровую платежную систему растет в ВЭД

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Все более востребованными среди участников ВЭД становятся цифровая инфраструктура и альтернативные способы расчетов в условиях изменения глобальной мировой экономики и финансовой системы, об этом на полях международного экспортного форума "Сделано в России" заявил председатель правления "Росэксимбанка" (Группа РЭЦ) Петр Засельский.

"На фоне необратимых изменений в мировой экономике возрастает спрос на цифровые решения, способные упрощать и ускорять внешнеэкономическую деятельность. Ключевое преимущество новых технологий заключается в создании более устойчивых моделей взаимодействия, которые не зависят от контроля какого-либо одного участника. В условиях растущего запроса на расчеты в национальных валютах особенно востребованы инновации: юридически безопасные мультивалютные решения, автоматизация расчетов через смарт-контракты, а также ИИ-аналитика для оценки валютных и регуляторных рисков. Эти технологии перестали быть просто опцией — они становятся необходимостью для бизнеса, ориентированного на экспорт, импорт и трансграничное сотрудничество", – рассказал Засельский на сессии "Трансформация мировой экономики. Международные расчеты".

В свою очередь, "Росэксимбанк" расширяя целевую аудиторию своей поддержки, решает задачи тиражирования финансовых и расчетных инструментов. "Наш флагманский продукт в сфере расчетов – это платежная платформа, позволяющая найти решение для платежа в любую юрисдикцию, а также совершать безопасные расчеты, которые прозрачны не только для клиентов, но и для государства. Также большой популярностью пользуются услуги по проведению платежей в Китай, поскольку эта страна является стратегическим партнером Российской Федерации", – отметил глава банка.

Международный экспортный форум "Сделано в России" - главное событие года для отечественных экспортеров. Организатор форума - Российский экспортный центр (Группа ВЭБ). Партнеры деловой программы - правительство Москвы и Московский экспортный центр. Генеральный информационный партнер - ТАСС. Эксклюзивный информационный партнер - РИА Новости. Информационные партнеры: Первый канал, "Россия 24", медиахолдинг МАЕР, "Ведомости", "Эксперт.Медиа", "Газпром-Медиа Холдинг", "Инсайт Люди". Оператором деловой программы форума выступает Фонд "Росконгресс".