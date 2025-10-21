Спрос на цифровую платежную систему растет в ВЭД

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Все более востребованными среди участников ВЭД становятся цифровая инфраструктура и альтернативные способы расчетов в условиях изменения глобальной мировой экономики и финансовой системы, об этом на полях международного экспортного форума "Сделано в России" заявил председатель правления "Росэксимбанка" (Группа РЭЦ) Петр Засельский.
"На фоне необратимых изменений в мировой экономике возрастает спрос на цифровые решения, способные упрощать и ускорять внешнеэкономическую деятельность. Ключевое преимущество новых технологий заключается в создании более устойчивых моделей взаимодействия, которые не зависят от контроля какого-либо одного участника. В условиях растущего запроса на расчеты в национальных валютах особенно востребованы инновации: юридически безопасные мультивалютные решения, автоматизация расчетов через смарт-контракты, а также ИИ-аналитика для оценки валютных и регуляторных рисков. Эти технологии перестали быть просто опцией — они становятся необходимостью для бизнеса, ориентированного на экспорт, импорт и трансграничное сотрудничество", – рассказал Засельский на сессии "Трансформация мировой экономики. Международные расчеты".
В свою очередь, "Росэксимбанк" расширяя целевую аудиторию своей поддержки, решает задачи тиражирования финансовых и расчетных инструментов. "Наш флагманский продукт в сфере расчетов – это платежная платформа, позволяющая найти решение для платежа в любую юрисдикцию, а также совершать безопасные расчеты, которые прозрачны не только для клиентов, но и для государства. Также большой популярностью пользуются услуги по проведению платежей в Китай, поскольку эта страна является стратегическим партнером Российской Федерации", – отметил глава банка.
Международный экспортный форум "Сделано в России" - главное событие года для отечественных экспортеров. Организатор форума - Российский экспортный центр (Группа ВЭБ). Партнеры деловой программы - правительство Москвы и Московский экспортный центр. Генеральный информационный партнер - ТАСС. Эксклюзивный информационный партнер - РИА Новости. Информационные партнеры: Первый канал, "Россия 24", медиахолдинг МАЕР, "Ведомости", "Эксперт.Медиа", "Газпром-Медиа Холдинг", "Инсайт Люди". Оператором деловой программы форума выступает Фонд "Росконгресс".
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".