Росэксимбанк: многие страны формируют полноценное регулирование криптовалют - РИА Новости, 21.10.2025
15:54 21.10.2025
Росэксимбанк: многие страны формируют полноценное регулирование криптовалют
Сегодня многие страны формируют полноценное регулирование цифровых валют: разрабатывают требования по комплаенсу, прозрачности операций, лицензированию...
экономика
Экономика
Росэксимбанк: многие страны формируют полноценное регулирование криптовалют

Росэксимбанк: мировой рынок переходит к системному регулированию криптовалют

© РИА Новости / Максим БлиновМеждународный экономический форум "Сделано в России"
Международный экономический форум Сделано в России - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Международный экономический форум "Сделано в России"
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Сегодня многие страны формируют полноценное регулирование цифровых валют: разрабатывают требования по комплаенсу, прозрачности операций, лицензированию провайдеров и защите участников рынка, всех их связывает единая тенденция к интеграции криптоинструментов в экономическую систему, сообщила управляющий директор по перспективным финансовым технологиям Росэксимбанка (Группа РЭЦ) Ангелина Акименко на полях Международного экономического форума "Сделано в России".
"Особенно активно тенденция к цифровизации проявляется в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где такие государства как Сингапур, Гонконг и ОАЭ уже выстроили специализированные нормативные режимы для цифровых активов. Во многих странах формируется полноценное регулирование цифровых валют: разрабатываются требования по комплаенсу, прозрачности операций, лицензированию провайдеров и защите участников рынка. Несмотря на различия в подходах стран, наблюдается единая тенденция - переход от полного запрета или игнорирования криптоинструментов к попыткам их интеграции в экономическую систему с понятными правилами", – рассказала Акименко на сессии "Цифровые финансы для ВЭД".
Питч-сессия Россия-Африка. Бизнес на перекрестке возможностей - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Эксперты из Африки рассказали на форуме, как вести бизнес на их рынках
Вчера, 11:29
Кроме того, на сессии эксперты обсудили, как цифровые инструменты, в том числе для целей проведения международных расчетов, сегодня приобретают все более понятный и структурированный контур. На фоне геополитической турбулентности, санкционных ограничений и технологического прогресса участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) по всему миру активно ищут новые формы привлечения финансирования, проведения платежей и обмена данными. Все больше компаний обращаются к решениям, которые обеспечивают независимость от традиционной финансовой инфраструктуры и повышают устойчивость международного бизнеса.
В дискуссии приняли участие директор по стратегическому и финансовому развитию ДАЛКОС Сергей Отводенков, руководитель Экспертного центра по цифровым финансовым активам и цифровым валютам Ассоциации банков Ольга Гончарова, директор по развитию BitOK Дмитрий Мачихин. Модератором выступил генеральный директор Брикс Пэй Андрей Михайлишин.
В качестве одного из ключевых направлений в отрасли спикеры выделили расчеты с использованием цифровых активов, прежде всего стейблкоинов. Благодаря своей прозрачности, привязке к реальным активам и низким транзакционным издержкам, стейблкоины формируют основу для новой глобальной платёжной экосистемы. Они способны обеспечить быстрые и прозрачные расчеты между компаниями из разных юрисдикций, минуя ограничения корсчетов и сложные банковские процедуры. "Развитие стейблкоинов дружественных стран создаёт фундамент не только для торгово-экономической независимости, но и для цифровой интеграции, позволяя переходить к новым бизнес-моделям в логистике, энергетике, промышленности и электронной торговле", – подчеркнула Акименко.
Она отметила, что при наличии запроса со стороны участников ВЭД Росэксимбанк оказывает содействие в использовании альтернативных финансовых инструментов в полном соответствии с действующим регулированием в России.
Международный экспортный форум "Сделано в России" - главное событие года для отечественных экспортеров. Организатор Форума - Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ). Партнер деловой программы - Правительство Москвы. Генеральный информационный партнер - ТАСС. Эксклюзивный информационный партнер - РИА Новости. Информационные партнеры: Первый канал, "Россия 24", медиахолдинг МАЕР, "Ведомости", "Эксперт.Медиа", "Газпром-Медиа Холдинг", "Инсайт Люди". Оператором деловой программы форума выступает Фонд Росконгресс.
Международный форум Сделано в России - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
РЭЦ и АЦ ВЦИОМ рассказали о барьерах экспорта в СНГ
Вчера, 13:17
 
