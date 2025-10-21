https://ria.ru/20251021/rezhisser-2049577236.html
Стали известны подробности убийства режиссера Сергея Политика
Стали известны подробности убийства режиссера Сергея Политика - РИА Новости, 21.10.2025
Стали известны подробности убийства режиссера Сергея Политика
Кинооператор и режиссер Сергей Политик долгое время боролся с закладчиками в своем подъезде, пишет Telegram-канал Mash.
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.
Кинооператор и режиссер Сергей Политик долгое время боролся с закладчиками в своем подъезде, пишет Telegram-канал Mash
По его данным, режиссер пытался решить проблему больше года, однако в итоге стал жертвой одного из преступников.
Сергей Политик переживал за безопасность своей дочери в случае столкновения с наркодилерами и их клиентами, сообщает канал со ссылкой на родных кинооператора.
В материале отмечается, что подозреваемого несколько раз видели возле дома, когда он, по словам свидетелей, искал закладки.