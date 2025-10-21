Рейтинг@Mail.ru
Стали известны подробности убийства режиссера Сергея Политика
13:47 21.10.2025 (обновлено: 17:38 21.10.2025)
Стали известны подробности убийства режиссера Сергея Политика
Стали известны подробности убийства режиссера Сергея Политика - РИА Новости, 21.10.2025
Стали известны подробности убийства режиссера Сергея Политика
Кинооператор и режиссер Сергей Политик долгое время боролся с закладчиками в своем подъезде, пишет Telegram-канал Mash. РИА Новости, 21.10.2025
россия, общество, происшествия
Россия, Общество, Происшествия
Стали известны подробности убийства режиссера Сергея Политика

Mash: Сергей Политик долгое время боролся с закладчиками в подъезде

© Фото опубликовано на сайте kino-teatr.ruСергей Политик
Сергей Политик - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото опубликовано на сайте kino-teatr.ru
Сергей Политик. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Кинооператор и режиссер Сергей Политик долгое время боролся с закладчиками в своем подъезде, пишет Telegram-канал Mash.
По его данным, режиссер пытался решить проблему больше года, однако в итоге стал жертвой одного из преступников.
Сергей Политик переживал за безопасность своей дочери в случае столкновения с наркодилерами и их клиентами, сообщает канал со ссылкой на родных кинооператора.
В материале отмечается, что подозреваемого несколько раз видели возле дома, когда он, по словам свидетелей, искал закладки.
 
Россия
 
 
