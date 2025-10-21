Студенты приняли участие в переговорном турнире Школы экспорта РЭЦ

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Регулярный студенческий переговорный турнир Школы экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), где старшекурсники профильных направлений ведущих российских ВУЗов смоделировали международные бизнес-переговоры на нескольких языках, прошел 21 октября на площадке Международного экспортного форума "Сделано в России" в Национальном центре "Россия".

Турнир прошел при поддержке Школы переговоров ВАВТ Минэкономразвития России и Московского экспортного центра. В ходе турнира студенты из 23 российских ВУЗов сформировали 37 команд, после чего на основе кейсов из реальных экспортных сделок провели друг с другом переговоры в формате "экспортер-импортер" на трех языках – русском, английском и китайском.

Экспертная комиссия оценивала каждое выступление и присваивала командам рейтинговые баллы, на основе которых затем были выбраны победители – шесть команд.

Кроме соревновательной части, участники также получили возможность познакомиться и обменяться опытом как друг с другом, так и с представителями экспортирующего бизнеса из числа посетивших турнир наблюдателей.

"Переговорный процесс – критически важная часть успеха экспортной сделки. Однако для того, чтобы стать хорошим переговорщиком, необходима практика. На сегодняшнем турнире, где мы при поддержке коллег из Школы переговоров ВАВТ, Московского экспортного центра и собравшихся экспертов создали максимально приближенные к реальным деловым переговорам условия, участники показали себя просто отлично. Уверена, что в будущем они обеспечат российскому бизнесу не один десяток успешных международных поставок", – подчеркнула генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.

По итогам турнира все участники получили оценки выступления и подробную обратную связь от представителей экспертной комиссии. Команды-победители также получили призы от Школы экспорта РЭЦ.

Переговорные турниры Школы экспорта РЭЦ проводятся с 2021 года и являются отличной возможностью углубить свои знания, расширить круг общения и сделать уверенный шаг к карьерному продвижению в экспорте – как для студентов, так и для наблюдателей.

Узнать больше об образовательных возможностях для молодых специалистов в области международной торговли можно на сайте Школы экспорта РЭЦ.

Международный экспортный форум "Сделано в России" - главное событие года для отечественных экспортеров. Организатор форума - Российский экспортный центр (Группа ВЭБ). Партнеры деловой программы - правительство Москвы и Московский экспортный центр. Генеральный информационный партнер - ТАСС. Эксклюзивный информационный партнер - РИА Новости. Информационные партнеры: Первый канал, "Россия 24", медиахолдинг МАЕР, "Ведомости", "Эксперт.Медиа", " Газпром-Медиа Холдинг ", "Инсайт Люди". Оператором деловой программы форума выступает Фонд "Росконгресс"