Студенты приняли участие в переговорном турнире Школы экспорта РЭЦ

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Регулярный студенческий переговорный турнир Школы экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), где старшекурсники профильных направлений ведущих российских ВУЗов смоделировали международные бизнес-переговоры на нескольких языках, прошел 21 октября на площадке Международного экспортного форума "Сделано в России" в Национальном центре "Россия".
Турнир прошел при поддержке Школы переговоров ВАВТ Минэкономразвития России и Московского экспортного центра. В ходе турнира студенты из 23 российских ВУЗов сформировали 37 команд, после чего на основе кейсов из реальных экспортных сделок провели друг с другом переговоры в формате "экспортер-импортер" на трех языках – русском, английском и китайском.
Экспертная комиссия оценивала каждое выступление и присваивала командам рейтинговые баллы, на основе которых затем были выбраны победители – шесть команд.
Кроме соревновательной части, участники также получили возможность познакомиться и обменяться опытом как друг с другом, так и с представителями экспортирующего бизнеса из числа посетивших турнир наблюдателей.
"Переговорный процесс – критически важная часть успеха экспортной сделки. Однако для того, чтобы стать хорошим переговорщиком, необходима практика. На сегодняшнем турнире, где мы при поддержке коллег из Школы переговоров ВАВТ, Московского экспортного центра и собравшихся экспертов создали максимально приближенные к реальным деловым переговорам условия, участники показали себя просто отлично. Уверена, что в будущем они обеспечат российскому бизнесу не один десяток успешных международных поставок", – подчеркнула генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.
По итогам турнира все участники получили оценки выступления и подробную обратную связь от представителей экспертной комиссии. Команды-победители также получили призы от Школы экспорта РЭЦ.
Переговорные турниры Школы экспорта РЭЦ проводятся с 2021 года и являются отличной возможностью углубить свои знания, расширить круг общения и сделать уверенный шаг к карьерному продвижению в экспорте – как для студентов, так и для наблюдателей.
