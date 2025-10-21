РЭЦ и РФС запустят инициативы для продвижения бренда "Сделано в России"

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Подписание меморандума о сотрудничестве между Российским экспортным центром (Группа ВЭБ) и Общероссийской общественной организацией "Российский футбольный союз" (РФС) прошло 21 октября на Международном экспортном форуме "Сделано в России" в Национальном центре "Россия" в Москве.
Подписи под документом поставили вице-президент РЭЦ Татьяна Ан и заместитель Генерального секретаря по маркетингу и коммуникациям РФС Эрика Сурикова. Сотрудничество позволит объединить потенциал бизнеса и спорта, чтобы продвигать бренд России как страны с развитой экономикой и сильными спортивными традициями.
Цель документа - развитие комплексной системы поддержки и продвижения российских компаний с использованием инфраструктуры, бренда и медиа-ресурсов российского футбола, а также укрепление позиций отечественного бизнеса и спортивной индустрии на международной арене.
"Бизнесу важно не только продвигать свои товары, но и ассоциироваться с сильными, узнаваемыми символами страны. Спорт, особенно футбол, обладает уникальной эмоциональной силой, которая усиливает доверие к бренду и формирует устойчивый позитивный образ России за рубежом. Мы уверены, что объединение ресурсов РЭЦ и РФС даст новый импульс продвижению отечественных компаний и национального бренда "Сделано в России" на глобальной арене", - отметила Ан.
В рамках сотрудничества РЭЦ и РФС планируют проводить мероприятия, направленные на укрепление имиджа России и продвижение отечественной продукции, в том числе через футбольные матчи и деловые инициативы под эгидой национального бренда "Сделано в России".
"Мы видим большой потенциал в партнерстве с Российским экспортным центром. У нас общая цель - продвигать позитивный имидж России и поддерживать талантливых людей, будь то спортсмены или предприниматели. Футбол и бизнес могут эффективно дополнять друг друга, создавая новые возможности для международного сотрудничества", - сказала Сурикова.
РЭЦ развивает спортивный трек в программе "Сделано в России" с 2023 года. Под эгидой национального бренда состоялись яркие акции продвижения, в их числе - мероприятия по академической гребле, хоккею, керлингу, баскетболу и бадминтону. В акциях РЭЦ принимают участия именитые спортсмены, многие из них становятся амбассадорами национального бренда "Сделано в России". Один из наиболее активных представителей бренда - знаменитый футболист Дмитрий Сычев.
Международный экспортный форум "Сделано в России" - главное событие года для отечественных экспортеров. Организатор Форума - Российский экспортный центр (Группа ВЭБ). Партнеры деловой программы - Правительство Москвы и Московский экспортный центр. Генеральный информационный партнер - ТАСС. Эксклюзивный информационный партнер - РИА Новости. Информационные партнеры: Первый канал, "Россия 24", медиахолдинг МАЕР, "Ведомости", "Эксперт.Медиа", "Газпром-Медиа Холдинг", "Инсайт Люди". Оператором деловой программы форума выступает Фонд Росконгресс.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".