РЭЦ и РФС запустят инициативы для продвижения бренда "Сделано в России"

Школа экспорта РЭЦ провела профориентацию для школьников и студентов на "Сделано в России"

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Подписание меморандума о сотрудничестве между Российским экспортным центром (Группа ВЭБ) и Общероссийской общественной организацией "Российский футбольный союз" (РФС) прошло 21 октября на Международном экспортном форуме "Сделано в России" в Национальном центре "Россия" в Москве.

Подписи под документом поставили вице-президент РЭЦ Татьяна Ан и заместитель Генерального секретаря по маркетингу и коммуникациям РФС Эрика Сурикова. Сотрудничество позволит объединить потенциал бизнеса и спорта, чтобы продвигать бренд России как страны с развитой экономикой и сильными спортивными традициями.

Цель документа - развитие комплексной системы поддержки и продвижения российских компаний с использованием инфраструктуры, бренда и медиа-ресурсов российского футбола, а также укрепление позиций отечественного бизнеса и спортивной индустрии на международной арене.

"Бизнесу важно не только продвигать свои товары, но и ассоциироваться с сильными, узнаваемыми символами страны. Спорт, особенно футбол, обладает уникальной эмоциональной силой, которая усиливает доверие к бренду и формирует устойчивый позитивный образ России за рубежом. Мы уверены, что объединение ресурсов РЭЦ и РФС даст новый импульс продвижению отечественных компаний и национального бренда "Сделано в России" на глобальной арене", - отметила Ан.

В рамках сотрудничества РЭЦ и РФС планируют проводить мероприятия, направленные на укрепление имиджа России и продвижение отечественной продукции, в том числе через футбольные матчи и деловые инициативы под эгидой национального бренда "Сделано в России".

"Мы видим большой потенциал в партнерстве с Российским экспортным центром. У нас общая цель - продвигать позитивный имидж России и поддерживать талантливых людей, будь то спортсмены или предприниматели. Футбол и бизнес могут эффективно дополнять друг друга, создавая новые возможности для международного сотрудничества", - сказала Сурикова.

РЭЦ развивает спортивный трек в программе "Сделано в России" с 2023 года. Под эгидой национального бренда состоялись яркие акции продвижения, в их числе - мероприятия по академической гребле, хоккею, керлингу, баскетболу и бадминтону. В акциях РЭЦ принимают участия именитые спортсмены, многие из них становятся амбассадорами национального бренда "Сделано в России". Один из наиболее активных представителей бренда - знаменитый футболист Дмитрий Сычев.

Международный экспортный форум "Сделано в России" - главное событие года для отечественных экспортеров. Организатор Форума - Российский экспортный центр (Группа ВЭБ). Партнеры деловой программы - Правительство Москвы и Московский экспортный центр. Генеральный информационный партнер - ТАСС. Эксклюзивный информационный партнер - РИА Новости. Информационные партнеры: Первый канал, "Россия 24", медиахолдинг МАЕР, "Ведомости", "Эксперт.Медиа", " Газпром-Медиа Холдинг ", "Инсайт Люди". Оператором деловой программы форума выступает Фонд Росконгресс