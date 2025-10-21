Обзор смартфона realme 15 Pro: "рыцарь" в среднем классе

Бренд realme обновил "номерную" линейку смартфонов — теперь на ее вершине realme 15 Pro (15 Про), вобравший в себя решения "плюса". Насколько удачным получился этот смартфон и как он выглядит на фоне известных российским пользователям предшественников – обо всем этом в обзоре РИА Новости.

Дизайн и позиционирование

Внешний вид смартфона безусловно стильный — дизайн realme 15 Pro нарисовали в классических формах и линиях для бренда. Благодаря плавным обводам корпуса устройство удобно лежит в руке. Эргономичности добавляет масса и толщина корпуса: 187 граммов и 7,7 миллиметра.

Передняя стеклянная панель выполнена из закаленного стекла Gorilla Glass 7i (Горилла Гласс 7ай). Равномерное закругление экрана со всех сторон делает движения по панели крайне удобными. Поверх стекла производитель предусмотрительно наклеил защитную пленку.

Аккуратный камерный блок, что не может не радовать, практически не выступает над корпусом. Помимо объективов датчиков и двойной вспышки, здесь находим интересную деталь, которую заметить сразу сложно. Вокруг сверхширокоугольной камеры расположен кольцевой индикатор из трехцветных (RGB) светодиодов Pulse Light (Пульс Лайт), который используется для уведомлений. Пользователь может выбрать цвет и режим мигания, а также назначить различные режимы для звонков, плеера, зарядки и других событий.

Смартфон имеет степень защиты от пыли и воды IP68 (АйПи68) и IP69 (АйПи69), то есть выдерживает погружение в воду и струи воды под давлением. Модель соответствует нескольким стандартам MIL-STD-810 (военный стандарт США по защите компонентов от ударов и вибраций).

Новый realme 15 Pro доступен в нескольких цветах — к нам в руки попала модель в зеленом цвете, задняя панель которой выполнена из эко-кожи, которая по фактуре напоминает рисовую бумагу. Кстати, для этой модели выпущена и "лимитка" в стиле "Игры престолов": на задней спинке этой версии расположились герб Таргариенов, надпись "Огонь и кровь", а также принт со всеми гербами великих домов Семи королевств.

Изменения в "номерной" линейке стоит рассматривать, как "возвращение к истокам" — так, вместе с Pro версией на рынок выходят realme 15 5G (15 5 Джи) и realme 15T (15 Т), выполненные в едином стиле. "Народные" смартфоны щеголяют влагозащитой IP68/IP69, яркими экранами и основными камерами разрешением по 50 мегапикселей. В отличие от флагмана серии, realme 15 5G и realme 15T построены на платформах от Mediatek Dimensity – 7300+ и 6400 Max (6400 Макс) соответственно.

Дисплей

У смартфона большой экран – это 6,8-дюймовая OLED-матрица (на органических светодиодах) с разрешением 1280x2800 пикселей, частотой обновления 144 герц, поддержкой HDR10+ (High Dynamic Range - широкий динамический диапазон) и цветовым охватом 1B. Две интересные характеристики, которые даже в "полновесных" флагманах редкость: высокочастотная ШИМ-регулировка яркости на 4320 герц и пиковая яркость в 6500 нит.

Матрица действительно сверхъяркая, настолько, что во время тестирования хватало для комфортного использования примерно 60-70% уровня подсветки. Под прямыми солнечными лучами осеннего солнца дисплей realme 15 Pro удивляет жизнерадостными яркими цветами.

© РИА Новости Дисплей смартфона realme 15 Pro © РИА Новости Дисплей смартфона realme 15 Pro

В realme 15 Pro есть тонкая настройка частоты обновления экрана для каждого приложения — максимальной частоты в 144 герц, она доступна в интерфейсе системы и меню.

Наконец, высокочастотный ШИМ практически нивелировал нелюбимый многими эффект пульсации OLED-матриц. Даже после многочасового использования realme 15 Pro глаза не устанут.

Производительность, коммуникации и софт

Отличается realme 15 Pro и своей платформой: смартфон построен на новом процессоре Qualcomm — Snapdragon 7 Gen 4 (Поколение 4), который выполнен по технологии 4 нанометра. Восьмиядерный процессор состоит из трех кластеров, скомпонованных по схеме 1+4+3, и работает на максимальной тактовой частоте 2,8 гигагерца. Ощутимый прирост относительно предшественника и в графике: 40% по сравнению с 14 Pro и 14 Pro+, а NPU (нейронный процессор) стал мощнее на 200%.

В бенчмарке AnTuTu realme 15 Pro выдает более 1,1 миллиона баллов — еще недавно рубеж в миллион баллов перешагивали только флагманские смартфоны.

Геймерам смартфон однозначно "зайдет". В популярных играх смартфон справляется с высокими настройками графики, можно получить и высокую частоту кадров, если приложение ее поддерживает. Так, в Mobile Legends: Bang Bang (Мобайл Леджентс Бэнг Бэнг) realme 15 Pro выдает 144 кадра в секунду.

Стоит ли говорить, что смартфон получил полный набор современных коммуникаций и интерфейсов? Здесь мы найдем и поддержку 5G, и Блютус версии 5.4, и NFC (технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия) для бесконтактной оплаты. Даже инфракрасный порт для управления бытовой техникой в наличии.

"Из коробки" 15 Pro работает на Android 15 с фирменной оболочкой realme UI (Реалми Ю-Ай) 6.0. Последняя остается все такой же легкой, настраиваемой и функциональной, словом, той, которой привыкли пользователи realme. Отметим, что в realme обещают три мажорных обновления для смартфона.

Камера

Смартфон получил обновленную систему камер, которая состоит из трех сенсоров с разрешением 50 мегапикселей. Появилась возможность снимать ролики в качестве 4К при 60 кадров в секунду.

Главная камера это Sony IMX896 (АЙ-ЭМ-ИКС896) разрешением 50 мегапикселей с оптической стабилизацией, с сенсором в 1/1,56 дюйма с размером пикселя в 1 микрон. Впервые для "номерной" серии был использован сверхширокоугольный сенсор высокого разрешения 50 мегапикселей – OmniVision OV50D (Омнивижн ОуВи50Ди) размером 1\2,88 дюйма с углом обзора 115,6 градуса. Аналогичный сенсор, но с углом обзора 86,7 градуса, используется в обновленной фронтальной камере.

© РИА Новости Камера смартфона realme 15 Pro © РИА Новости Камера смартфона realme 15 Pro

Основная камера делает отличные фотографии — четкие, детализированные и с насыщенными цветами. Динамический диапазон этих фото хороший. Снимки с двукратным увеличением отличаются высоким качеством при ярком дневном свете.

Широкоугольный объектив высокого разрешения показал себя весьма достойно, на него получаются довольно детальные снимки с приятными цветами и широким динамическим диапазоном.

В смартфоне реализован режим AI Party (Эй-Ай Парти), который, помимо регулировки цветовой температуры для вспышки, чтобы сохранить правильный цвет лица, добавляет специальные световые эффекты для источников цвета. В этом режиме также используются уникальные рамки с водяным знаком для фотографий, чтобы подчеркнуть праздничное настроение.

Есть у realme 15 Pro мощный инструмент для редактирования снимков — здесь впервые в серии представлен встроенный режим изменения фото при помощи голосовых команд AI Edit Genie (Эй-Ай Эдит Джени). Благодаря ему можно как просто улучшить изображение, так и изменить его. Например, перенести себя на другую локацию, что-то добавить на фото и так далее. А распознавание голосовых команд полностью поддерживает русский язык.

© РИА Новости Фото на смартфон realme 15 Pro © РИА Новости Фото на смартфон realme 15 Pro

Звук, безопасность и автономность

Для realme 15 Pro приготовили мощную стереопару из мультимедийного динамика и "подпевающего" ему разговорного с дополнительным звуководом. Последний скорее ориентирован на высокие частоты и вокал. Общее качество звука можно оценить как хорошее.

Смартфон поддерживает биометрическую разблокировку. Проще говоря, тут есть подэкранный сканер отпечатков пальцев и распознавание лица пользователя. К скорости работы и точности распознавания вопросов не имеем, но сканер дактилоскопии мог бы быть расположен и повыше – он находится ближе к нижней рамке экрана, из-за этого смартфон приходится перехватывать второй рукой при разблокировке "на ходу".

Невероятно, но факт — крайне тонкий смартфон получил аккумулятор емкостью 7000 миллиамер-часов. Еще год назад такое сочетание казалось фантастическим, но инженерам realme удалось грамотно разместить новую кремниевую батарею, состоящую из двух ячеек.

Такая емкость обеспечивает два дня автономной работы при повседневных задачах. Производитель говорит, что умный контроллер АКБ позволит сохранить емкость более 80% даже через пять лет использования смартфона. Кроме того, реализована более стабильная работа режима обходной зарядки, чтобы минимизировать дополнительный нагрев батареи.

А быстрая зарядка 80 ватт, идущая в комплекте поставки, зарядит смартфон от 0 до 100% всего за 60 минут.

Итого

С какой стороны не посмотри, realme 15 Pro выглядит успешным преемником и 14 Pro, и 14 Pro+. В смартфоне собрали все преимущества флагманов "номерной" серии — от симпатичного дизайна и высокой производительности до влагозащиты и качественных камер. А в чем-то новинка даже превосходит предшественников, взять хотя бы яркий OLED-дисплей и аккумулятор большой емкости.

Смартфон realme 15 Pro стал доступен для покупки в России во вторник по цене от 39 999 рублей за базовую версию 8/256 ГБ. В конфигурации 12+512 устройство стоит от 44999 рублей. При покупке realme 15 Pro в любой конфигурации – наушники realme Buds Air 7 (реалми бадс эйр 7) будут доступны по специальной цене в 2500 рублей.

Цена realme 15 5G в конфигурации 12+512 составляет от 36999 рублей, в конфигурации 12+256 — от 33999 рублей, в конфигурации 8+256 — от 31999 рублей. При покупке realme 15 5G в любой конфигурации наушники realme Buds Air 7 будут доступны по специальной цене в 2000 рублей.

Смартфон realme 15T в конфигурации 12+256 можно приобрести за стоимость от 26999 рублей, в конфигурации 8+256 — от 23999 рублей, в конфигурации 8+128 — от 21999 рублей. При покупке realme 15T в любой конфигурации наушники realme Buds T200X (Бадс Т200Икс) по специальной цене в 1000 рублей.

Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве товаров, сроках, месте и порядке их получения на сайте . Срок действия акции с 21 октября по 1 декабря 2025 года включительно.

Организатор акции – ООО "ДНС Ритейл", ИНН 2540167061, г. Владивосток, Проспект 100-летия Владивостока, д.155, кор.3, офис 5.

Продавец – Филиал Центральный ООО "ДНС Ритейл", ОГРН 1102540008230, ИНН 2540167061, г. Москва, проезд Перова Поля 1-й, дом 9, строение 2, помещение 3.