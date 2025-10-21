Рейтинг@Mail.ru
18:01 21.10.2025
В Раде заявили о провале плана Зеленского по производству крылатых ракет
в мире
украина
россия
владимир зеленский
сергей лавров
верховная рада украины
нато
украина
россия
в мире, украина, россия, владимир зеленский, сергей лавров, верховная рада украины, нато
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины, НАТО
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. План Владимира Зеленского по производству на Украине трех тысяч крылатых ракет в 2025 году не выполнен, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.
Зеленский в ноябре прошлого года сообщал, что в 2025 году Украина хотела бы произвести 3 тысячи крылатых ракет и ракет-дронов.
«

"Я и тогда сомневался, заявления делать проще, чем выполнять. Никаких трех тысяч крылатых ракет у нас не будет, ну и по факту их нет. Я думаю, нужно подсчитать, сколько их есть, и задать вопрос президенту. Почему эта задача не была выполнена, и кто в этом виноват. Но это с самого начала было нереалистично - нужно просто посчитать, сколько стоят нормальные ракеты", - сказал Костенко в эфире украинского радио NV.

Зеленский в августе утверждал, что массовое производство дальнобойной ракеты "Фламинго" с заявленным радиусом действия до трех тысяч километров ожидается к началу следующего года.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что Украина не обладает финансами для производства достаточного количества дальнобойных ракет "Фламинго", поэтому "новое оружие" не сможет поменять ход конфликта, как и то вооружение, что Украине передавали раньше партнеры.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВерховная Рада УкраиныНАТО
 
 
