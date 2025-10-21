Рада поддержала продление военного положения

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Украинский парламент поддержал продление военного положения и всеобщей мобилизации на Украине еще на 90 дней, до 3 февраля 2026 года, сообщил во вторник депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Накануне Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней.

« "Верховная рада в 17-й раз одобрила продление военного положения. За – 317( человек - ред.), один – против, один воздержался. Закон вступит в силу с 5 ноября и на 90 дней, то есть до 3 февраля", - написал Железняк в своем Telegram-канале

По его словам, также парламент поддержал продление на 90 дней всеобщей мобилизации на Украине.

Зеленский 25 июля подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней, до 5 ноября.