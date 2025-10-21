https://ria.ru/20251021/rada-2049610809.html
Рада поддержала продление военного положения
Рада поддержала продление военного положения - РИА Новости, 21.10.2025
Рада поддержала продление военного положения
Украинский парламент поддержал продление военного положения и всеобщей мобилизации на Украине еще на 90 дней, до 3 февраля 2026 года, сообщил во вторник депутат РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T15:38:00+03:00
2025-10-21T15:38:00+03:00
2025-10-21T15:38:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/45/1514074574_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fe0f0d137f78e34bfa108d0eb78789e.jpg
https://ria.ru/20251021/ukraina-2049594611.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/45/1514074574_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cdff45f64c33c5bc8b86a0ecec69c447.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Рада поддержала продление военного положения
Рада поддержала продление военного положения еще на 90 дней
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Украинский парламент поддержал продление военного положения и всеобщей мобилизации на Украине еще на 90 дней, до 3 февраля 2026 года, сообщил во вторник депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Накануне Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней.
«
"Верховная рада в 17-й раз одобрила продление военного положения. За – 317( человек - ред.), один – против, один воздержался. Закон вступит в силу с 5 ноября и на 90 дней, то есть до 3 февраля", - написал Железняк в своем Telegram-канале
.
По его словам, также парламент поддержал продление на 90 дней всеобщей мобилизации на Украине.
Зеленский 25 июля подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней, до 5 ноября.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.