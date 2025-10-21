Рейтинг@Mail.ru
Рада поддержала продление военного положения - РИА Новости, 21.10.2025
15:38 21.10.2025
Рада поддержала продление военного положения
Рада поддержала продление военного положения - РИА Новости, 21.10.2025
Рада поддержала продление военного положения
Украинский парламент поддержал продление военного положения и всеобщей мобилизации на Украине еще на 90 дней, до 3 февраля 2026 года, сообщил во вторник депутат РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T15:38:00+03:00
2025-10-21T15:38:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
украина
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Рада поддержала продление военного положения

Рада поддержала продление военного положения еще на 90 дней

Здание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Украинский парламент поддержал продление военного положения и всеобщей мобилизации на Украине еще на 90 дней, до 3 февраля 2026 года, сообщил во вторник депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Накануне Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней.
«
"Верховная рада в 17-й раз одобрила продление военного положения. За – 317( человек - ред.), один – против, один воздержался. Закон вступит в силу с 5 ноября и на 90 дней, то есть до 3 февраля", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
По его словам, также парламент поддержал продление на 90 дней всеобщей мобилизации на Украине.
Зеленский 25 июля подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней, до 5 ноября.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Не будет выбора". На Западе выступили с жестким заявлением об Украине
Вчера, 15:00
 
