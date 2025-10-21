https://ria.ru/20251021/rada-2049588342.html
Рада досрочно прекратила полномочия депутата от партии Зеленского
Рада досрочно прекратила полномочия депутата от партии Зеленского
Рада досрочно прекратила полномочия депутата от партии Зеленского
21.10.2025
украина
Рада досрочно прекратила полномочия депутата от партии Зеленского
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Парламент Украины досрочно прекратил полномочия депутата Верховной рады Анны Колесник от партии Владимира Зеленского "Слуга народа", сообщил депутат Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
"Рада досрочно прекратила полномочия депутата Анны Колесник. За -262 (депутата – ред.). Напомню, что Колесник получила подозрение от НАБУ
(Национального антикоррупционного бюро Украины
– ред.) и САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры – ред.) в недостоверном декларировании на более 4,4 миллиона гривен (около 105 тысяч долларов – ред.)", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк отметил, что Колесник написала заявление о сложении мандата еще в мае.
"Но фракция не отпускала 5 месяцев. Уже писал, что причина - не самые лояльные депутаты... Это депутат - списочник, не мажоритарщик, поэтому общее количество людей в Раде и "Слуге" (партии "Слуга народа" - ред.) не изменится. Должен зайти кто-то из следующих по избирательному списку", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в 2021 году сообщало, что нашло нарушения в декларациях украинских чиновников и у четырех депутатов. Среди последних была указана в том числе фамилия Колесник.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов