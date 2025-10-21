Рада досрочно прекратила полномочия депутата от партии Зеленского

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Парламент Украины досрочно прекратил полномочия депутата Верховной рады Анны Колесник от партии Владимира Зеленского "Слуга народа", сообщил депутат Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Рада досрочно прекратила полномочия депутата Анны Колесник. За -262 (депутата – ред.). Напомню, что Колесник получила подозрение от НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины – ред.) и САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры – ред.) в недостоверном декларировании на более 4,4 миллиона гривен (около 105 тысяч долларов – ред.)", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.

В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк отметил, что Колесник написала заявление о сложении мандата еще в мае.

"Но фракция не отпускала 5 месяцев. Уже писал, что причина - не самые лояльные депутаты... Это депутат - списочник, не мажоритарщик, поэтому общее количество людей в Раде и "Слуге" (партии "Слуга народа" - ред.) не изменится. Должен зайти кто-то из следующих по избирательному списку", - написал Железняк в своем Telegram-канале.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в 2021 году сообщало, что нашло нарушения в декларациях украинских чиновников и у четырех депутатов. Среди последних была указана в том числе фамилия Колесник.