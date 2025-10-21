Около 40% россиян делятся рабочей информацией с близкими, показал опрос

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Около 40% россиян делятся рабочей информацией с близкими или партнерами, чтобы те помогли с рабочей задачей, при этом только 29% считают, что общий доступ к рабочей информации может привести к утечкам данных, говорится в совместном исследовании сервиса "Работа.ру" и компании "Контур.Эгида" (ИБ-направление "СКБ Контур"), которое имеется в распоряжении РИА Новости.

В исследовании приняли участие более 3,2 тысячи россиян старше 18 лет из всех регионов России . Часть вопросов, которые задавались респондентам, предполагала множественный выбор.

"42% опрошенных делятся рабочей информацией, чтобы близкий или партнер помог с рабочей задачей. 38% респондентов делают это, чтобы совместно использовать одно устройство. Еще 31% поступают так, просто потому что доверяют партнеру и родственникам", - говорится в исследовании.

« "При этом только треть 29% считают, что общий доступ к рабочей информации может привести к утечкам данных. Еще 22% считают, что это может послужить причиной случайных ошибок, а 27% респондентов не видит в общем доступе к рабочей информации никаких проблем", - добавляется там.

Аналитики отмечают, что больше половины респондентов никогда не делились своими рабочими паролями с партнером или близкими. В то же время у 7% опрошенных делиться паролями является привычной практикой.

« "При этом 73% опрошенных никогда не дают партнеру доступ к рабочим чатам или переписке. 8% сообщили, что близкие имеют постоянный доступ к рабочим чатам, а 12% открывают его разово, чтобы партнер помог (например, прочитал сообщение)", - указывается в исследовании.