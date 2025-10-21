Около 40% россиян делятся рабочей информацией с близкими, показал опрос

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Около 40% россиян делятся рабочей информацией с близкими или партнерами, чтобы те помогли с рабочей задачей, при этом только 29% считают, что общий доступ к рабочей информации может привести к утечкам данных, говорится в совместном исследовании сервиса "Работа.ру" и компании "Контур.Эгида" (ИБ-направление "СКБ Контур"), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В исследовании приняли участие более 3,2 тысячи россиян старше 18 лет из всех регионов России. Часть вопросов, которые задавались респондентам, предполагала множественный выбор.
"42% опрошенных делятся рабочей информацией, чтобы близкий или партнер помог с рабочей задачей. 38% респондентов делают это, чтобы совместно использовать одно устройство. Еще 31% поступают так, просто потому что доверяют партнеру и родственникам", - говорится в исследовании.
"При этом только треть 29% считают, что общий доступ к рабочей информации может привести к утечкам данных. Еще 22% считают, что это может послужить причиной случайных ошибок, а 27% респондентов не видит в общем доступе к рабочей информации никаких проблем", - добавляется там.
Аналитики отмечают, что больше половины респондентов никогда не делились своими рабочими паролями с партнером или близкими. В то же время у 7% опрошенных делиться паролями является привычной практикой.
"При этом 73% опрошенных никогда не дают партнеру доступ к рабочим чатам или переписке. 8% сообщили, что близкие имеют постоянный доступ к рабочим чатам, а 12% открывают его разово, чтобы партнер помог (например, прочитал сообщение)", - указывается в исследовании.
Там также сказано, что 48% россиян хранят рабочую информацию только на корпоративных носителях, половина опрошенных хранит или передает рабочую информацию дома на личных устройствах без доступа близких. Содержат ее на общих устройствах, но в отдельных учетных записях, а также на облачных сервисах без общего доступа с партнером 10% и 7% респондентов соответственно.