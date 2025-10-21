https://ria.ru/20251021/pvo-2049516755.html
Силы ПВО за ночь сбили 55 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили 55 украинских БПЛА - РИА Новости, 21.10.2025
Силы ПВО за ночь сбили 55 украинских БПЛА
Российские силы ПВО сбили 55 дронов ВСУ за ночь, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.10.2025
Средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 55 украинских беспилотников