Силы ПВО за ночь сбили 55 украинских БПЛА
Специальная военная операция на Украине
 
07:46 21.10.2025 (обновлено: 08:39 21.10.2025)
Силы ПВО за ночь сбили 55 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили 55 украинских БПЛА
Российские силы ПВО сбили 55 дронов ВСУ за ночь, сообщило Минобороны. РИА Новости, 21.10.2025
Дарья Буймова
Средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 55 украинских беспилотников

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российские силы ПВО сбили 55 дронов ВСУ за ночь, сообщило Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Бойцы ликвидировали:
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
