Фестиваль военного кино обогащает культурную жизнь страны, заявил Путин
17:18 21.10.2025
Фестиваль военного кино обогащает культурную жизнь страны, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова отметил, что проект на протяжении многих РИА Новости, 21.10.2025
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова отметил, что проект на протяжении многих лет обогащает культурную жизнь страны, служит патриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодёжи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Приветствую вас в городе-герое Туле на открытии XXIII Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н.Озерова, который проходит под девизом "Через войну в кино ‒ против войны в мире!". Ваш замечательный творческий проект на протяжении многих лет обогащает культурную жизнь страны, служит патриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодёжи", - говорится в телеграмме.
Президент выразил уверенность, что нынешний фестиваль, приуроченный к 80-летию Великой Победы и году защитника Отечества, порадует зрителей насыщенной программой, познакомит их с талантливыми российскими и зарубежными режиссёрами, сценаристами, актёрами, с их лучшими кинематографическими работами и, конечно, оставит у всех добрые, незабываемые впечатления.
