Фестиваль военного кино обогащает культурную жизнь страны, заявил Путин
Фестиваль военного кино обогащает культурную жизнь страны, заявил Путин - РИА Новости, 21.10.2025
Фестиваль военного кино обогащает культурную жизнь страны, заявил Путин
21.10.2025
2025-10-21T17:18:00+03:00
2025-10-21T17:18:00+03:00
2025-10-21T17:22:00+03:00
культура
россия
тула
владимир путин
россия
тула
Новости
ru-RU
россия, тула, владимир путин
Культура, Россия, Тула, Владимир Путин
Фестиваль военного кино обогащает культурную жизнь страны, заявил Путин
Путин: международный фестиваль военного кино имени Озерова обогащает культуру
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова отметил, что проект на протяжении многих лет обогащает культурную жизнь страны, служит патриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодёжи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Приветствую вас в городе-герое Туле
на открытии XXIII Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н.Озерова, который проходит под девизом "Через войну в кино ‒ против войны в мире!". Ваш замечательный творческий проект на протяжении многих лет обогащает культурную жизнь страны, служит патриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодёжи", - говорится в телеграмме.
Президент выразил уверенность, что нынешний фестиваль, приуроченный к 80-летию Великой Победы и году защитника Отечества, порадует зрителей насыщенной программой, познакомит их с талантливыми российскими и зарубежными режиссёрами, сценаристами, актёрами, с их лучшими кинематографическими работами и, конечно, оставит у всех добрые, незабываемые впечатления.