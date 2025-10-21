Фестиваль военного кино обогащает культурную жизнь страны, заявил Путин

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова отметил, что проект на протяжении многих лет обогащает культурную жизнь страны, служит патриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодёжи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент выразил уверенность, что нынешний фестиваль, приуроченный к 80-летию Великой Победы и году защитника Отечества, порадует зрителей насыщенной программой, познакомит их с талантливыми российскими и зарубежными режиссёрами, сценаристами, актёрами, с их лучшими кинематографическими работами и, конечно, оставит у всех добрые, незабываемые впечатления.