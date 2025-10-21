https://ria.ru/20251021/putin-2049609982.html
Путин поздравил Никиту Михалкова с юбилеем
Путин поздравил Никиту Михалкова с юбилеем - РИА Новости, 21.10.2025
Путин поздравил Никиту Михалкова с юбилеем
21.10.2025
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении режиссеру Никите Михалкову с 80-летием назвал его примером преданного служения своему делу, Отечеству, людям, соответствующая телеграмма опубликована в Telegram-канале Союза кинематографистов РФ.
Во вторник Никита Михалков
отмечает 80-летний юбилей.
"Уважаемый Никита Сергеевич! Примите искренние поздравления с 80-летним юбилеем. Вас по праву считают выдающимся деятелем отечественной и мировой культуры, талантливым, энергичным, безгранично увлеченным человеком. Ваши творческие работы, уникальный созидательный вклад в развитие российского киноискусства, многогранная общественная, просветительская, образовательная деятельность - пример преданного служения своему делу, Отечеству, людям", - говорится в телеграмме.
Президент пожелал режиссеру и его близким доброго здоровья и успехов.