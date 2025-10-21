Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Никиту Михалкова с юбилеем - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:36 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/putin-2049609982.html
Путин поздравил Никиту Михалкова с юбилеем
Путин поздравил Никиту Михалкова с юбилеем - РИА Новости, 21.10.2025
Путин поздравил Никиту Михалкова с юбилеем
Президент России Владимир Путин в поздравлении режиссеру Никите Михалкову с 80-летием назвал его примером преданного служения своему делу, Отечеству, людям,... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T15:36:00+03:00
2025-10-21T15:36:00+03:00
культура
россия
никита михалков
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36917/64/369176478_0:0:2729:1536_1920x0_80_0_0_2151411cb3b9778f1e33605e20831f19.jpg
https://ria.ru/20251019/putin--2049203634.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36917/64/369176478_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_e5b96248a8a0476bce09ff5b9593edd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, никита михалков, владимир путин, общество
Культура, Россия, Никита Михалков, Владимир Путин, Общество
Путин поздравил Никиту Михалкова с юбилеем

Путин назвал Михалкова примером преданного служения своему делу и отечеству

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНикита Михалков. Пятые Пионерские чтения журнала "Русский пионер"
Никита Михалков. Пятые Пионерские чтения журнала Русский пионер - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении режиссеру Никите Михалкову с 80-летием назвал его примером преданного служения своему делу, Отечеству, людям, соответствующая телеграмма опубликована в Telegram-канале Союза кинематографистов РФ.
Во вторник Никита Михалков отмечает 80-летний юбилей.
"Уважаемый Никита Сергеевич! Примите искренние поздравления с 80-летним юбилеем. Вас по праву считают выдающимся деятелем отечественной и мировой культуры, талантливым, энергичным, безгранично увлеченным человеком. Ваши творческие работы, уникальный созидательный вклад в развитие российского киноискусства, многогранная общественная, просветительская, образовательная деятельность - пример преданного служения своему делу, Отечеству, людям", - говорится в телеграмме.
Президент пожелал режиссеру и его близким доброго здоровья и успехов.
Президент России Владимир Путин и режиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Путин рассказал о дружбе с Михалковым
19 октября, 13:56
 
КультураРоссияНикита МихалковВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала