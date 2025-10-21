Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с главой Росприроднадзора сокращение вредных выбросов - РИА Новости, 21.10.2025
14:10 21.10.2025
Путин обсудил с главой Росприроднадзора сокращение вредных выбросов
Путин обсудил с главой Росприроднадзора сокращение вредных выбросов - РИА Новости, 21.10.2025
Путин обсудил с главой Росприроднадзора сокращение вредных выбросов
Президент России Владимир Путин обсудил с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой работу по сокращению вредных выбросов в атмосферу и спросил ее об... РИА Новости, 21.10.2025
россия
братск
красноярск
светлана радионова
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
общество
россия
братск
красноярск
2025
россия, братск, красноярск, светлана радионова, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), общество
Россия, Братск, Красноярск, Светлана Радионова, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Общество
Путин обсудил с главой Росприроднадзора сокращение вредных выбросов

Путин обсудил с Радионовой работу по сокращению вредных выбросов в атмосферу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой работу по сокращению вредных выбросов в атмосферу и спросил ее об отчетности в рамках соответствующего проекта.
Президент во вторник провел в Кремле встречу с Радионовой. Глава ведомства доложила о работе Росприроднадзора, в том числе о реализации реформы расширенной ответственности производителей, надзоре за краснокнижными животными и международном сотрудничестве.
"Светлана Геннадьевна, вредные выбросы в атмосферу – у нас программа существует соответствующая по двенадцати городам и так далее. Мы отчитываемся чем: вложенными деньгами в оборудование или реальным сокращением выбросов?", - спросил Путин.
Радионова ответила, что правительство требует от Росприроднадзора реального отчета - не по бумаге, а результатами инструментальных замеров.
Федеральный проект "Чистый воздух" был запущен с 2019 года в 12 городах: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Комплексные планы мероприятий по снижению выбросов в этих городах были утверждены ранее, их реализация завершится в 2026 году.
До конца 2026 года 12 городов-участников должны снизить общий объем выбросов загрязняющих веществ не менее чем на 20%.
РоссияБратскКрасноярскСветлана РадионоваВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Общество
 
 
