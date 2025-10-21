Путин обсудил с главой Росприроднадзора сокращение вредных выбросов

Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова во время встречи

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой работу по сокращению вредных выбросов в атмосферу и спросил ее об отчетности в рамках соответствующего проекта.

Президент во вторник провел в Кремле встречу с Радионовой . Глава ведомства доложила о работе Росприроднадзора , в том числе о реализации реформы расширенной ответственности производителей, надзоре за краснокнижными животными и международном сотрудничестве.

"Светлана Геннадьевна, вредные выбросы в атмосферу – у нас программа существует соответствующая по двенадцати городам и так далее. Мы отчитываемся чем: вложенными деньгами в оборудование или реальным сокращением выбросов?", - спросил Путин

Радионова ответила, что правительство требует от Росприроднадзора реального отчета - не по бумаге, а результатами инструментальных замеров.

Федеральный проект "Чистый воздух" был запущен с 2019 года в 12 городах: Братск , Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Комплексные планы мероприятий по снижению выбросов в этих городах были утверждены ранее, их реализация завершится в 2026 году.