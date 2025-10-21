Рейтинг@Mail.ru
Глава Росприроднадзора предложила Путину создать Экологический кодекс
21.10.2025
Глава Росприроднадзора предложила Путину создать Экологический кодекс
Владимир Путин принял с докладом главу Росприроднадзора Светлану Радионову. РИА Новости, 21.10.2025
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Владимир Путин принял с докладом главу Росприроднадзора Светлану Радионову.
Она предложила кодифицировать документы, принятые за последние пять лет.
"Мы считаем, что было бы неплохо вернуться к предложению Валентины Ивановны Матвиенко, которое она озвучила на Невском экологическом форуме, о создании и обсуждении Экологического кодекса", — сказала Радионова.
Глава ведомства также доложила о работе по надзору над недродобывающими компаниями. По данным Росприроднадзора, только семь процентов из них подлежат плановым проверкам. Для решения проблемы она предложила юридически закрепить возможность контроля над объектами с помощью снимков "Роскосмоса" без физического подтверждения.
Кроме того, Радионова рассказала о работе "Медвежьего патруля", которому дал старт президент.
"За пять лет мы (наблюдали. — Прим. ред.) более 25 особей, издали книгу, пособие для тех, кто работает в Арктике, для тех, кто там живет. Были конфликтные ситуации, кого-то мы даже в Москву доставляли самолетами, медвежонка, у нас такой случай был. Московский зоопарк и специалисты нам помогают", — сказала она, добавив, что пособие помогает правильно себя вести в ареале обитания хищника.
Путин, в свою очередь, спросил о реализации проекта по борьбе с вредными выбросами в атмосферу.
"Программа "Чистый воздух" — сложная программа. Двенадцать городов, теперь уже 29, огромное количество квотируемых объектов. Сейчас предприятия заявляют нам о своих реализованных мероприятиях. Мы проверяем планы мероприятий. И потом по результатам годовой работы оборудования, по анализу всего этого мы можем сказать, выполнили они их фактически или нет", — ответила глава Росприроднадзора.
Она добавила, что правительство требует от ведомства реального отчета — не по бумаге, а результатами инструментальных замеров.
Федеральный проект "Чистый воздух" запустили в 2019 году. Города-участники до конца 2026-го должны снизить общий объем выбросов загрязняющих веществ не менее чем на 20 процентов.
