Путин поблагодарил хирургов за верность врачебной клятве

"Хирургия – это призвание, требующее глубоких знаний, высочайшего мастерства и огромной ответственности. Хочу поблагодарить Российское общество хирургов, всех, кто работает в этой сложнейшей области за подлинно подвижнический труд, за верность врачебной клятве и долгу. Особые слова признательности – хирургам, которые проводят неотложные операции, спасают раненых в полевых условиях и в военных госпиталях, в зонах чрезвычайных ситуаций. Ваше мужество, самоотверженность, готовность незамедлительно прийти на помощь возвращают людям здоровье и саму жизнь", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.