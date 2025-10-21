https://ria.ru/20251021/putin-2049550109.html
Путин поблагодарил хирургов за верность врачебной клятве
россия
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XVI Съезда хирургов России поблагодарил специалистов за подлинно подвижнический труд и верность врачебной клятве и долгу.
Президент отметил, что в ходе встречи ведущие отечественные и зарубежные специалисты обсудят ключевые профессиональные темы, обменяются опытом, познакомятся с новаторскими разработками и методиками. Путин
считает, что это крайне важно, ведь "от широкого внедрения перспективных хирургических технологий, модернизации профильных отделений и кафедр, эффективной подготовки молодых врачей во многом зависит повышение качества российской медицины, а значит своевременная и действенная помощь пациентам".
"Хирургия – это призвание, требующее глубоких знаний, высочайшего мастерства и огромной ответственности. Хочу поблагодарить Российское общество хирургов, всех, кто работает в этой сложнейшей области за подлинно подвижнический труд, за верность врачебной клятве и долгу. Особые слова признательности – хирургам, которые проводят неотложные операции, спасают раненых в полевых условиях и в военных госпиталях, в зонах чрезвычайных ситуаций. Ваше мужество, самоотверженность, готовность незамедлительно прийти на помощь возвращают людям здоровье и саму жизнь", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин убежден, что высказанные на съезде идеи и рекомендации найдут своё применение в клинической практике, а также будут содействовать развитию хирургии, послужат дальнейшему расширению диалога и партнёрства с зарубежными коллегами.