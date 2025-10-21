https://ria.ru/20251021/putin-2049547926.html
Путин назначил посла России в Сьерра-Леоне
Путин назначил посла России в Сьерра-Леоне - РИА Новости, 21.10.2025
Путин назначил посла России в Сьерра-Леоне
Президент России Владимир Путин назначил Андрея Столярова послом РФ в Сьерра-Леоне, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых... РИА Новости, 21.10.2025
