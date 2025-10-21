Алиханов рассказал о росте промышленного экспорта

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Промышленный экспорт России за 7 месяцев 2025 года вырос на 20% к аналогичному периоду прошлого года, к концу года ожидается объем более 111 миллиардов долларов, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"С учетом такой динамики есть уверенность, что плановые значения этого года будут выполнены. То есть в части промноменклатуры мы превзойдем 111 миллиардов долларов", - добавил министр.