11:05 21.10.2025
Российские прокуроры взыскали с дропперов свыше миллиарда рублей
россия, александр гуцан, снг
Россия, Александр Гуцан, СНГ
Российские прокуроры взыскали с дропперов свыше миллиарда рублей

Российские прокуроры взыскали с дропперов через суды свыше миллиарда рублей

© РИА Новости / Руслан КривобокГенеральная прокуратура РФ
Генеральная прокуратура РФ
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Генеральная прокуратура РФ. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 21 окт - РИА Новости. Российские прокуроры взыскали через суды с дропперов свыше одного миллиарда рублей, заявил генпрокурор России Александр Гуцан, выступая с докладом на 35-м заседании координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ.
«
"Наши требования к ним удовлетворены судами на сумму свыше миллиарда рублей", - сообщил генпрокурор.
Он отметил, что исковая работа органов прокуратуры занимает важное место в арсенале способов борьбы с кибермошенничеством. "За последние три года сформирована практика взыскания с дропперов неосновательного обогащения", - пояснил генпрокурор.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
"Сбер" вернул россиянам более 2,4 миллиарда рублей со счетов дропперов
13 октября, 15:22
 
РоссияАлександр ГуцанСНГ
 
 
