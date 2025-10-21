https://ria.ru/20251021/prokurory-2049539745.html
Российские прокуроры взыскали с дропперов свыше миллиарда рублей
Российские прокуроры взыскали через суды с дропперов свыше одного миллиарда рублей, заявил генпрокурор России Александр Гуцан, выступая с докладом на 35-м... РИА Новости, 21.10.2025
