Рейтинг@Mail.ru
Мишустин и Володин обсудили проект бюджета - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:34 21.10.2025 (обновлено: 18:35 21.10.2025)
https://ria.ru/20251021/proekt-2049677384.html
Мишустин и Володин обсудили проект бюджета
Мишустин и Володин обсудили проект бюджета - РИА Новости, 21.10.2025
Мишустин и Володин обсудили проект бюджета
Проект бюджета РФ на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов позволяет в полном объеме выполнить обязательства государства перед гражданами, сообщил... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T18:34:00+03:00
2025-10-21T18:35:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
вячеслав володин
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045660685_0:33:2931:1682_1920x0_80_0_0_712720b6a7156df208d29296cc8a2f86.jpg
https://ria.ru/20250916/medvedev--2042276430.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045660685_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_9078fdfaa653c157528cd68847e2c16d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф, общество
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Мишустин и Володин обсудили проект бюджета

Мишустин: проект бюджета позволяет выполнить обязательства перед гражданами

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Проект бюджета РФ на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов позволяет в полном объеме выполнить обязательства государства перед гражданами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Мишустин и Володин обсудили проект нового трехлетнего федерального бюджета, сообщила пресс-служба кабмина в официальном Telegram-канале правительства.
«
"Он (проект бюджета - прим.) позволяет в полном объеме выполнить обязательства государства перед гражданами, создает условия для дальнейшего развития экономики и решения задач по обеспечению обороны и безопасности государства", – подчеркнул Мишустин.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Медведев назвал бюджет на 2026 год военным
16 сентября, 17:13
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинВячеслав ВолодинГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала