Нутрициолог рассказала, как готовить макароны, чтобы не толстеть

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Чтобы не только не поправиться при употреблении картофеля и макарон, но и сделать эти продукты полезными составляющими рациона, нужно выбирать такие способы их приготовления, которые сохранят резистентность крахмала, рассказала РИА Новости нутрициолог Мила Масленникова.

"Есть такое понятие: устойчивый крахмал, или резистентный. Это углевод, который служит пищей для полезных бактерий в толстом кишечнике. То есть фактически обладает свойствами клетчатки, поддерживая здоровый микробиом в кишечнике. Таким свойством обладают не только макароны из твердых сортов пшеницы и цельнозерновые, картофель, но и зеленые, то есть незрелые бананы, рис, овес, фасоль, чечевица. Однако, чтобы крахмал был действительно резистентным, нужно правильно приготовить продукты", - отметила эксперт.

По словам нутрициолога, для сохранения этого свойства крахмала макароны нужно готовить al dente, а картофель употреблять в охлажденном виде.