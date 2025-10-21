Рейтинг@Mail.ru
21.10.2025

Нутрициолог рассказала, как готовить макароны, чтобы не толстеть
04:15 21.10.2025
Нутрициолог рассказала, как готовить макароны, чтобы не толстеть
Нутрициолог рассказала, как готовить макароны, чтобы не толстеть

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Чтобы не только не поправиться при употреблении картофеля и макарон, но и сделать эти продукты полезными составляющими рациона, нужно выбирать такие способы их приготовления, которые сохранят резистентность крахмала, рассказала РИА Новости нутрициолог Мила Масленникова.
"Есть такое понятие: устойчивый крахмал, или резистентный. Это углевод, который служит пищей для полезных бактерий в толстом кишечнике. То есть фактически обладает свойствами клетчатки, поддерживая здоровый микробиом в кишечнике. Таким свойством обладают не только макароны из твердых сортов пшеницы и цельнозерновые, картофель, но и зеленые, то есть незрелые бананы, рис, овес, фасоль, чечевица. Однако, чтобы крахмал был действительно резистентным, нужно правильно приготовить продукты", - отметила эксперт.
По словам нутрициолога, для сохранения этого свойства крахмала макароны нужно готовить al dente, а картофель употреблять в охлажденном виде.
"Во-первых, макароны нужно готовить до состояния al dente, то есть "на зубок", немного недоваривая, а при варке картофеля следить за тем, чтобы плод не разваривался. Во-вторых, картофель, рис, фасоль лучше употреблять в охлажденном виде", - порекомендовала Масленникова.
