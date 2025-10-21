Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла во втором чтении проект о призыве в течение года - РИА Новости, 21.10.2025
13:18 21.10.2025
Госдума приняла во втором чтении проект о призыве в течение года
Госдума приняла во втором чтении проект о призыве в течение года - РИА Новости, 21.10.2025
Госдума приняла во втором чтении проект о призыве в течение года
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря - на... РИА Новости, 21.10.2025
общество
россия
андрей картаполов
андрей красов
госдума рф
россия
общество, россия, андрей картаполов, андрей красов, госдума рф
Общество, Россия, Андрей Картаполов, Андрей Красов, Госдума РФ
Госдума приняла во втором чтении проект о призыве в течение года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря - на основании указа президента.
Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 22 июля. Его авторами выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. В настоящее время призыв проходит дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Как ранее сообщил РИА Новости Картаполов, проект нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки.
Законопроектом предусматривается, что с 1 января 2026 года призыв граждан на военную службу, не пребывающих в запасе, будет осуществляться на основании указа президента РФ в течение всего календарного года – с 1 января по 31 декабря.
Отправка граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, к месту прохождения военной службы при этом будет осуществляться два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Также закрепляется перечень граждан, для которых предусматриваются иные сроки их отправки к местам прохождения военной службы.
Поправками, одобренными ко второму чтению законопроекта, закрепляется срок явки по повестке военного комиссариата, размещенной в реестре повесток, который не может превышать 30 дней с даты размещения повестки.
Также поправками предусматривается, что военные комиссариаты будут вправе выдавать гражданам, подлежащим первоначальной постановке на воинский учет, гражданам, состоящим на воинском учете, и гражданам, не состоящим, но обязанным состоять на воинском учете, выписки из реестра воинского учета, которые также могут предоставляться таким гражданам в электронной форме одним из предусмотренных законодательством способов.
Поправками уточняется, что при проведении мероприятий, связанных с призывом на военную службу, на призывную комиссию возлагаются обязанности по организации медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора граждан, не пребывающих в запасе.
ОбществоРоссияАндрей КартаполовАндрей КрасовГосдума РФ
 
 
