В Приморье спасли сборщика шишек, на которого напал медведь
В Находке врачи спасли сборщика шишек, на которого напал медведь, сообщила городская больница в Telegram-канале.
2025-10-21T06:31:00+03:00
2025-10-21T06:31:00+03:00
2025-10-21T09:18:00+03:00
В Находке спасли сборщика шишек, на которого второй раз в жизни напал медведь
ВЛАДИВОСТОК, 21 окт — РИА Новости.
В Находке врачи спасли сборщика шишек, на которого напал медведь, сообщила городская больница в Telegram-канале
"Сорокадевятилетний сборщик шишек столкнулся со зверем примерно в восьми километрах от села Лазо <…> Бригада скорой помощи доставила пострадавшего с обширными рваными ранами головы и тела, оскольчатыми переломами лицевых костей, повреждением глаза", — рассказали медики.
Они уточнили, что мужчина пытался отпугнуть медведя, но тот все равно напал. Впрочем, он оказался сытым и быстро потерял интерес к жертве. Сборщик шишек, несмотря на кровопотерю, смог самостоятельно выбраться из леса.
Пациента экстренно направили на операцию. На хирургическую обработку ран длиной до 16 сантиметров ушло полтора часа. Дальнейшее лечение он будет проходить в отделении челюстно-лицевой хирургии краевой клинической больницы №2.
Когда врачам удалось стабилизировать состояние пациента, он рассказал, что его уже второй раз спасают после нападения медведя. Аналогичный инцидент произошел около десяти лет назад.