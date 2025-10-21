Рейтинг@Mail.ru
В Приморье спасли сборщика шишек, на которого напал медведь - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
06:31 21.10.2025 (обновлено: 09:18 21.10.2025)
https://ria.ru/20251021/primore-2049511793.html
В Приморье спасли сборщика шишек, на которого напал медведь
В Приморье спасли сборщика шишек, на которого напал медведь - РИА Новости, 21.10.2025
В Приморье спасли сборщика шишек, на которого напал медведь
В Находке врачи спасли сборщика шишек, на которого напал медведь, сообщила городская больница в Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T06:31:00+03:00
2025-10-21T09:18:00+03:00
происшествия
находка
лазовский район
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153176/14/1531761452_0:287:1921:1367_1920x0_80_0_0_0da772dfdf7c2ca5ff7ea033e60f8ef9.jpg
https://ria.ru/20251013/kamchatka-2047876892.html
https://ria.ru/20250929/kamchatka-2045019423.html
находка
лазовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153176/14/1531761452_0:0:1823:1367_1920x0_80_0_0_9b70e6192851bd25ec0980de2026d790.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, находка, лазовский район
Происшествия, Находка, Лазовский район, Хорошие новости
В Приморье спасли сборщика шишек, на которого напал медведь

В Находке спасли сборщика шишек, на которого второй раз в жизни напал медведь

© Pixabay / skeezeБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Pixabay / skeeze
Бурый медведь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 21 окт — РИА Новости. В Находке врачи спасли сборщика шишек, на которого напал медведь, сообщила городская больница в Telegram-канале.
"Сорокадевятилетний сборщик шишек столкнулся со зверем примерно в восьми километрах от села Лазо <…> Бригада скорой помощи доставила пострадавшего с обширными рваными ранами головы и тела, оскольчатыми переломами лицевых костей, повреждением глаза", — рассказали медики.
Медвежата - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
На Камчатке после прикормки медведей в дикой природе проведут проверку
13 октября, 06:29
Они уточнили, что мужчина пытался отпугнуть медведя, но тот все равно напал. Впрочем, он оказался сытым и быстро потерял интерес к жертве. Сборщик шишек, несмотря на кровопотерю, смог самостоятельно выбраться из леса.
Пациента экстренно направили на операцию. На хирургическую обработку ран длиной до 16 сантиметров ушло полтора часа. Дальнейшее лечение он будет проходить в отделении челюстно-лицевой хирургии краевой клинической больницы №2.
Когда врачам удалось стабилизировать состояние пациента, он рассказал, что его уже второй раз спасают после нападения медведя. Аналогичный инцидент произошел около десяти лет назад.
Вид Петропавловска-Камчатского с Мишенной горы - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
На Камчатке назвали причину нападения медведя на пенсионерку
29 сентября, 07:18
 
Хорошие новостиПроисшествияНаходкаЛазовский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала