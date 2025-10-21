Прилепин рассказал об идее создать аналог Нобелевской премии по литературе

Прилепин во вторник при поддержке региональной общественной организации "Русский центр" посетил Донецк для общения с молодежью республики и беседы о карьерных перспективах и индивидуальном становлении.

Прилепин – автор более двадцати книг, в числе которых романы "Санькя", "Грех", "Обитель", "Некоторые не попадут в ад", "Ополченский романс", "Собаки и другие люди", "Тума", сборников рассказов и публицистики, обладатель крупнейших литературных премий России "Большая книга", "Ясная Поляна", "Национальный бестселлер". За свой последний роман "Тума" о легендарном атамане и донском казаке Степане Разине Прилепин получил премию "Книга года" (2025).