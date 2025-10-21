https://ria.ru/20251021/prilepin-2049592119.html
Прилепин рассказал об идее создать аналог Нобелевской премии по литературе
Прилепин рассказал об идее создать аналог Нобелевской премии по литературе
ДОНЕЦК, 21 окт – РИА Новости. Команда писателя Захара Прилепина готова к началу запуска дружественного проекта аналога Нобелевской премии по литературе, рассказал РИА Новости сам писатель.
Прилепин во вторник при поддержке региональной общественной организации "Русский центр" посетил Донецк для общения с молодежью республики и беседы о карьерных перспективах и индивидуальном становлении.
"Моя команда ездила уже в Бразилию
, мы создали большой союз с латиноамериканскими, европейскими и прочими литераторами и литературными представительствами, которые не желают встраиваться в западную иерархию, которая давно уже обанкротилась. При определенной поддержке нашего государства, в том числе и новосозданного Союза писателей, мы готовы дальше расширять всю эту историю. Потому что у нас пытаются уже какие-то музыкальные аналоги создавать в России
, не без успеха, а до литературы пока руки не дошли. Я хочу сказать, что у меня уже все готово, и если моей стране это надо, то мы готовы передать все наши контакты, все возможности и эту тему уже с завтрашнего дня реализовывать", - сказал писатель.
Ранее Прилепин
в рамках открытия фестиваля Дни литературы в Калининградской области
– 2025 заявил РИА Новости, что Россия должна создать свою Нобелевскую премию по литературе, объединившись с Китаем
, Индией
, Латинской Америкой
и Африкой
.
Прилепин – автор более двадцати книг, в числе которых романы "Санькя", "Грех", "Обитель", "Некоторые не попадут в ад", "Ополченский романс", "Собаки и другие люди", "Тума", сборников рассказов и публицистики, обладатель крупнейших литературных премий России "Большая книга", "Ясная Поляна", "Национальный бестселлер". За свой последний роман "Тума" о легендарном атамане и донском казаке Степане Разине Прилепин получил премию "Книга года" (2025).