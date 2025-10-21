Рейтинг@Mail.ru
Прилепин рассказал об идее создать аналог Нобелевской премии по литературе - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 21.10.2025 (обновлено: 15:08 21.10.2025)
https://ria.ru/20251021/prilepin-2049592119.html
Прилепин рассказал об идее создать аналог Нобелевской премии по литературе
Прилепин рассказал об идее создать аналог Нобелевской премии по литературе - РИА Новости, 21.10.2025
Прилепин рассказал об идее создать аналог Нобелевской премии по литературе
Команда писателя Захара Прилепина готова к началу запуска дружественного проекта аналога Нобелевской премии по литературе, рассказал РИА Новости сам писатель. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T14:57:00+03:00
2025-10-21T15:08:00+03:00
россия
захар прилепин
бразилия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916990661_0:0:3181:1789_1920x0_80_0_0_d63846c5b08f354564e6a9d58b9676cd.jpg
https://ria.ru/20251021/prilepin-2049590011.html
россия
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916990661_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_7b28184b561fc86bce9e2ad89c64b1af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, захар прилепин, бразилия, происшествия
Россия, Захар Прилепин, Бразилия, Происшествия
Прилепин рассказал об идее создать аналог Нобелевской премии по литературе

Команда Прилепина готова запустить дружественный аналог Нобелевки по литературе

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин на заседании Объединенного Совета командиров структур Захара Прилепина в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Захар Прилепин на заседании Объединенного Совета командиров структур Захара Прилепина в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 21 окт – РИА Новости. Команда писателя Захара Прилепина готова к началу запуска дружественного проекта аналога Нобелевской премии по литературе, рассказал РИА Новости сам писатель.
Прилепин во вторник при поддержке региональной общественной организации "Русский центр" посетил Донецк для общения с молодежью республики и беседы о карьерных перспективах и индивидуальном становлении.
"Моя команда ездила уже в Бразилию, мы создали большой союз с латиноамериканскими, европейскими и прочими литераторами и литературными представительствами, которые не желают встраиваться в западную иерархию, которая давно уже обанкротилась. При определенной поддержке нашего государства, в том числе и новосозданного Союза писателей, мы готовы дальше расширять всю эту историю. Потому что у нас пытаются уже какие-то музыкальные аналоги создавать в России, не без успеха, а до литературы пока руки не дошли. Я хочу сказать, что у меня уже все готово, и если моей стране это надо, то мы готовы передать все наши контакты, все возможности и эту тему уже с завтрашнего дня реализовывать", - сказал писатель.
Ранее Прилепин в рамках открытия фестиваля Дни литературы в Калининградской области – 2025 заявил РИА Новости, что Россия должна создать свою Нобелевскую премию по литературе, объединившись с Китаем, Индией, Латинской Америкой и Африкой.
Прилепин – автор более двадцати книг, в числе которых романы "Санькя", "Грех", "Обитель", "Некоторые не попадут в ад", "Ополченский романс", "Собаки и другие люди", "Тума", сборников рассказов и публицистики, обладатель крупнейших литературных премий России "Большая книга", "Ясная Поляна", "Национальный бестселлер". За свой последний роман "Тума" о легендарном атамане и донском казаке Степане Разине Прилепин получил премию "Книга года" (2025).
Захар Прилепин: Иногда надо прекращать писать - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Захар Прилепин объявил о паузе своей литературной деятельности
Вчера, 14:38
 
РоссияЗахар ПрилепинБразилияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала