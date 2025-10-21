Захар Прилепин объявил о паузе своей литературной деятельности

ДОНЕЦК, 21 окт – РИА Новости. Российский писатель и публицист Захар Прилепин в разговоре с РИА Новости объявил о паузе своей литературной деятельности, как минимум, на срок своего военного контракта.

"Иногда надо прекращать писать, иногда надо жить. Для того, чтобы хорошо писать, надо сначала хорошо жить", - рассказал собеседник агентства.

Прилепин отметил, что, как правило, он записывает программы на три-четыре месяца вперед из-за частых командировок и контрактов.

"И они, пока я служу, они спокойно выходят. Ну, то есть у меня сейчас, допустим, "Захар Плюс", у меня есть шоу, я записал 16 штук, их хватит прямо на несколько месяцев, как раз на половину моего контракта. Я думаю, сейчас уроки русского запишу тоже, штук 8-12", - добавил Прилепин.

Ранее в разговоре с РИА Новости писатель объяснил свое решение о возвращении на военную службу собственной ответственностью.

С декабря 2015 года Прилепин находился в Донбассе , работал советником тогдашнего главы Донецкой Народной Республики ( ДНР ).

В январе 2023 года он подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону спецоперации российской армии в Донбассе.