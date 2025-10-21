https://ria.ru/20251021/prilepin-2049590011.html
Захар Прилепин объявил о паузе своей литературной деятельности
Российский писатель и публицист Захар Прилепин в разговоре с РИА Новости объявил о паузе своей литературной деятельности, как минимум, на срок своего военного
ДОНЕЦК, 21 окт – РИА Новости. Российский писатель и публицист Захар Прилепин в разговоре с РИА Новости объявил о паузе своей литературной деятельности, как минимум, на срок своего военного контракта.
"Иногда надо прекращать писать, иногда надо жить. Для того, чтобы хорошо писать, надо сначала хорошо жить", - рассказал собеседник агентства.
Прилепин
отметил, что, как правило, он записывает программы на три-четыре месяца вперед из-за частых командировок и контрактов.
"И они, пока я служу, они спокойно выходят. Ну, то есть у меня сейчас, допустим, "Захар Плюс", у меня есть шоу, я записал 16 штук, их хватит прямо на несколько месяцев, как раз на половину моего контракта. Я думаю, сейчас уроки русского запишу тоже, штук 8-12", - добавил Прилепин.
Ранее в разговоре с РИА Новости писатель объяснил свое решение о возвращении на военную службу собственной ответственностью.
С декабря 2015 года Прилепин находился в Донбассе
, работал советником тогдашнего главы Донецкой Народной Республики (ДНР
).
В январе 2023 года он подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону спецоперации российской армии в Донбассе.
В мае 2023 года в Нижегородской области
взорвался автомобиль, в котором Прилепин получил ранения, но выжил.
В июне того же года президент России Владимир Путин
наградил Прилепина орденом Мужества.