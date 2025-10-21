https://ria.ru/20251021/prilepin-2049547734.html
Прилепин готовится снова отправиться на фронт, сообщил источник
Писатель Захар Прилепин готовится снова отправиться на фронт по контракту с Минобороны России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 21.10.2025
Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Захар Прилепин, Владимир Путин
Прилепин готовится снова отправиться в зону СВО по контракту с Минобороны