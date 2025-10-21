Рейтинг@Mail.ru
Прилепин готовится снова отправиться на фронт, сообщил источник - РИА Новости, 21.10.2025
11:40 21.10.2025 (обновлено: 11:48 21.10.2025)
Прилепин готовится снова отправиться на фронт, сообщил источник
Прилепин готовится снова отправиться на фронт, сообщил источник - РИА Новости, 21.10.2025
Прилепин готовится снова отправиться на фронт, сообщил источник
Писатель Захар Прилепин готовится снова отправиться на фронт по контракту с Минобороны России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 21.10.2025
Прилепин готовится снова отправиться на фронт, сообщил источник

Прилепин готовится снова отправиться в зону СВО по контракту с Минобороны

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин готовится снова отправиться на фронт по контракту с Минобороны России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Захар прошел медосмотр, подписывает контракт. Решение принято еще несколько месяцев назад", - сказал собеседник агентства.
Как уточнил источник агентства, Прилепину ещё предстоит пройти военные сборы. "Он не заходит завтра, у него ещё сборы, но процессы запущены", - добавил он.
С декабря 2015 года Прилепин находился в Донбассе, работал советником тогдашнего главы Донецкой Народной Республики (ДНР).
В январе 2023 года он подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону спецоперации российской армии в Донбассе.
В мае 2023 года в Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором Прилепин. Он получил ранения, но выжил.
В июне того же года президент России Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества.
Россия Донбасс Донецкая Народная Республика Захар Прилепин Владимир Путин
 
 
