Прилепин готовится снова отправиться на фронт, сообщил источник

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин готовится снова отправиться на фронт по контракту с Минобороны России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Захар прошел медосмотр, подписывает контракт. Решение принято еще несколько месяцев назад", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил источник агентства, Прилепину ещё предстоит пройти военные сборы. "Он не заходит завтра, у него ещё сборы, но процессы запущены", - добавил он.

С декабря 2015 года Прилепин находился в Донбассе , работал советником тогдашнего главы Донецкой Народной Республики ( ДНР ).

В январе 2023 года он подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону спецоперации российской армии в Донбассе.