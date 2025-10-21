Рейтинг@Mail.ru
11:11 21.10.2025 (обновлено: 12:01 21.10.2025)
Новый президент Мадагаскара заявил о критическом состоянии страны
Новый президент Мадагаскара заявил о критическом состоянии страны

Новый президент Мадагаскара Рандрианирина попросил мировое сообщество о помощи

© AP Photo / Brian IngangaМикаэль Рандрианирина
Микаэль Рандрианирина - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Brian Inganga
Микаэль Рандрианирина. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Мадагаскар находится в критическом состоянии, власти хотят запросить помощь международного сообщества, заявил РИА Новости новый президент страны Микаэль Рандрианирина.
"Я хотел бы обратиться к международному сообществу и сказать, что Мадагаскар сейчас находится в критическом состоянии, на краю пропасти. Именно сейчас Мадагаскар нуждается в поддержке и помощи. Мы готовы сотрудничать с международным сообществом и идти с ним рука об руку", - сказал Рандрианирина.
В минувшую пятницу полковник Микаэль Рандрианирина, ставший лидером Мадагаскара после прихода к власти военных, принес президентскую присягу.
Люди приветствуют военных в Антананариву - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Российское посольство рассказало о ситуации на Мадагаскаре
