Новый президент Мадагаскара заявил о критическом состоянии страны
2025-10-21T11:11:00+03:00
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Мадагаскар находится в критическом состоянии, власти хотят запросить помощь международного сообщества, заявил РИА Новости новый президент страны Микаэль Рандрианирина.
"Я хотел бы обратиться к международному сообществу и сказать, что Мадагаскар
сейчас находится в критическом состоянии, на краю пропасти. Именно сейчас Мадагаскар нуждается в поддержке и помощи. Мы готовы сотрудничать с международным сообществом и идти с ним рука об руку", - сказал Рандрианирина.
В минувшую пятницу полковник Микаэль Рандрианирина, ставший лидером Мадагаскара после прихода к власти военных, принес президентскую присягу.