Открыт прием заявок на премию детского патриотического творчества

МОСКВА, 21 окт - Ассоциация деятелей детского творчества. Пресс-конференция, посвященная старту приема заявок на девятый сезон Национальной премии детского патриотического творчества, состоялась 21 октября в РИА Новости.

Значимость культурных ценностей премии подчеркнула член комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при президенте России по межнациональным отношениям Ольга Звонарева, отметив важность самореализации детей благодаря премии. Президент Ассоциации деятелей детского творчества, организатор премии Михаил Соколов подвел итоги ее работы и представил планы предстоящего сезона.

"Премии уже 9 лет. Ежегодно в стремлении творить с любовью к своей стране она объединяет более пятидесяти тысяч детей. Я очень рад, что за эти годы десятки тысяч артистов со всей страны, юных творческих личностей, их педагоги, наставники и, конечно, родители объединены через премию в понимании важности бережного и уважительного отношения к своей культуре, истории, традициям и, что не менее значимо, к культуре и традициям других народов. Ведь дети, которые понимают это с самого детства и выражают через самое близкое для них - свое творчество – это личности, которые в будущем будут созидать, достойно нести свой культурный код и объединять через прекрасное культуру разных народов", - сказал Соколов.

О значимости различных номинаций премии и всероссийских конкурсах для детей и педагогов рассказали представители партнеров премии. Один из инициаторов номинации "Современные технологии в творчестве", генеральный партнер премии, предприниматель и меценат, руководитель Группы компаний "Трамплин" Святослав Капустин отметил: "Поддержка детской премии – это вклад в наше общее будущее, и она дает конкретный результат".

"Мы вместе ищем и находим талантливых ребят, умело совмещающих творческое начало, креативное мышление с теми возможностями, которые сегодня дают новые технологии. Важно, что после победы в премии многие ее участники связывают своё дальнейшее образование с работой на стыке творчества и технологий и, возможно, именно эти ребята станут лидерами новых творческих направлений и индустрий", - сказал Капустин.

Премия нового сезона и ЗХК "Невская палитра" продолжат в рамках премии всероссийские конкурсы для начинающих художников и их педагогов. "В номинации Художественное творчество юным художникам вновь предстоит посоревноваться в конкурсе "Арт-батл городов", создавая пейзажи родного города. В этом сезоне в фокусе молодые профессионалы, те, кто планируют связать свое будущее с изобразительным искусством. Прием работ пройдет по трем номинациям: учащиеся художественных школ, училищ и вузов. А конкурс методических разработок педагогов художественного творчества "Палитра мастерства" и одноименный каталог позволят преподавателям поделиться лучшими практиками обучения юных художников", - поделился директор по маркетингу торгового дома "Невская палитра" Алексей Бродянский.

О возможностях для юных модельеров рассказал генеральный директор компании "Элфорт" Виталий Кадун. "В новом сезоне мы продолжаем искать юные таланты для номинации "Мода". За 9 лет премии мы нашли большое количество уникальных коллективов. Коллектив с полным производственным циклом от создания ткани из крапивы, до декорирования готовых изделий народной вышивкой, юных мастериц, продолжающих уникальные традиции плетения вологодского кружева на коклюшках, и множество других молодых модельеров, сохраняющих, благодаря премии, наследие своего народа и воплощающих его в современных коллекциях одежды. Уверен, что и наша очередная премия откроет новые юные таланты, а конкурс методических разработок уроков труда (технологии) по кройке и шитью отметит лучшие практики их педагогов. Победителей ждет главный приз в виде швейной машины "Чайка", - сказал Кадун.

В предстоящем сезоне премия и компания "Звезда" задали новую тему для семейных команд участников всероссийского конкурса "Собери Звезду". "Мы особенно ценим инициативы, которые популяризируют совместный семейный досуг и объединяют детей и родителей общим делом и идеями. В этом году семейные команды будут рисовать, создавать поделки и даже диорамы, посвященные истории российского флота. На финальном этапе участникам предстоит соревноваться в сборке моделей российских кораблей — в этом им помогут рекомендации экспертов "Звезды", — рассказал генеральный директор издательского холдинга Hobby World Михаил Акулов.

Новым для премии этого года станет всероссийский конкурс "Истории хлеба России". "Впервые в премии мы инициируем конкурс, поднимающий важнейшую тему - историй, связанных с хлебом России. Уверена, участвуя в конкурсе, ребята узнают о народных традициях создания главного продукта, производственном цикле, увидят тот труд, который его сопровождает, найдут полезные рецепты, а главное откроют, насколько истории хлеба связаны с историей их родного края", -подчеркнула учредитель и главный технолог Фабрики зернового хлеба, основатель торговой марки "Житное подворье" и генеральный директор Союза производителей и потребителей функционального питания Екатерина Орлова.

Участие в премии бесплатно на всех этапах. Прием заявок во все номинации завершится в марте 2026 года. В апреле будет объявлен шорт-лист финалистов. Проведение торжественной церемонии награждения запланировано на 1 июня - День защиты детей. Все финалисты будут награждены дипломами, памятной тарелочкой с символикой премии и подарками от партнеров.