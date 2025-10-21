Рейтинг@Mail.ru
Премьер Канады пообещал арестовать Нетаньяху, если он окажется в стране
08:50 21.10.2025
Премьер Канады пообещал арестовать Нетаньяху, если он окажется в стране
Премьер Канады пообещал арестовать Нетаньяху, если он окажется в стране
Премьер-министр Канады Марк Карни пообещал арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяну на основании ордера Международного уголовного суда (МУС),... РИА Новости, 21.10.2025
в мире
канада
израиль
сша
марк карни
биньямин нетаньяху
дональд трамп
международный уголовный суд
канада
израиль
сша
в мире, канада, израиль, сша, марк карни, биньямин нетаньяху, дональд трамп, международный уголовный суд
В мире, Канада, Израиль, США, Марк Карни, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Международный уголовный суд
Премьер Канады пообещал арестовать Нетаньяху, если он окажется в стране

Карни пообещал следовать ордеру МУС на арест Нетаньяху, если он будет в Канаде

© AP Photo / Alex KolomienskyПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Alex Kolomiensky
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни пообещал арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяну на основании ордера Международного уголовного суда (МУС), если он окажется в Канаде, канадская газета Toronto Sun посчитала, что этим заявлением он в очередной раз поставил под угрозу национальные интересы в угоду личным взглядам.
В интервью агентству Блумберг на вопрос ведущей о том, готово ли правительство Карни следовать ордеру МУС и арестовать Нетаньяху, если приедет в Канаду, Карни ответил решительно положительно.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Трамп опасается, что Нетаньяху может выйти из соглашения по Газе, пишут СМИ
Вчера, 05:45
"Это не первый случай, когда Карни позволяет своим личным взглядам ставить под угрозу национальные интересы Канады... Карни должен начать откладывать свои мысли в сторону и поставить Канаду на первое место, иначе мы все пострадаем", - пишет Toronto Sun.
Газета подчеркивает, что в условиях, когда Канада должна налаживать и без того сложные отношения с США, Карни предлагает арестовать ключевого союзника президента Дональда Трампа "на основании сомнительных решений сомнительного суда, который проводил политически мотивированные слушания".
Международный уголовный суд (МУС) в конце ноября прошлого года выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Палата предварительного производства МУС отклонила доводы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС на выдачу ордеров в отношении его граждан и расследование ситуации в Палестине в целом.
После этого Израиль подал апелляцию на решение Палаты предварительного производства, чтобы оспорить юрисдикцию суда по выданным ордерам.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Вэнс в ближайшее время вылетит в Израиль
20 октября, 22:35
 
В миреКанадаИзраильСШАМарк КарниБиньямин НетаньяхуДональд ТрампМеждународный уголовный суд
 
 
