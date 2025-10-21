Премьер Канады пообещал арестовать Нетаньяху, если он окажется в стране

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни пообещал арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяну на основании ордера Международного уголовного суда (МУС), если он окажется в Канаде, канадская газета Toronto Sun посчитала, что этим заявлением он в очередной раз поставил под угрозу национальные интересы в угоду личным взглядам.

В интервью агентству Блумберг на вопрос ведущей о том, готово ли правительство Карни следовать ордеру МУС и арестовать Нетаньяху , если приедет в Канаду , Карни ответил решительно положительно.

"Это не первый случай, когда Карни позволяет своим личным взглядам ставить под угрозу национальные интересы Канады... Карни должен начать откладывать свои мысли в сторону и поставить Канаду на первое место, иначе мы все пострадаем", - пишет Toronto Sun.

Газета подчеркивает, что в условиях, когда Канада должна налаживать и без того сложные отношения с США , Карни предлагает арестовать ключевого союзника президента Дональда Трампа "на основании сомнительных решений сомнительного суда, который проводил политически мотивированные слушания".

Международный уголовный суд (МУС) в конце ноября прошлого года выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Палата предварительного производства МУС отклонила доводы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС на выдачу ордеров в отношении его граждан и расследование ситуации в Палестине в целом.