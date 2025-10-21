Правительство Японии ушло в отставку

Такаити 4 октября была избрана новым главой правящей в Японии Либерально-демократической партии и вскоре должна была быть избрана на пост премьер-министра, но партнер ЛДП по правящей коалиции партия "Комэйто" заявила о выходе из коалиции и этим спутала все карты. Оппозиционные партии попытались было выдвинуть единого кандидата, что теоретически давало им возможность провести на пост премьера представителя оппозиции. Но из-за значительных, а подчас диаметрально противоположных подходов к различным проблемам внутренней и внешней политики, а также из-за того, что Такаити предпочла действовать быстро и внесла раскол в оппозицию, начав сепаратные переговоры с Партией обновления Японии (Ниппон исин-но кай), этим планам не суждено было сбыться.