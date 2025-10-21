https://ria.ru/20251021/pravitelstvo-2049503027.html
Правительство Японии ушло в отставку
Правительство Японии ушло в отставку - РИА Новости, 21.10.2025
Правительство Японии ушло в отставку
Правительство Японии во главе с премьер-министром Сигэру Исибой ушло в отставку, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T04:01:00+03:00
2025-10-21T04:01:00+03:00
2025-10-21T04:21:00+03:00
в мире
япония
сигэру исиба
санаэ такаити
япония
Правительство Японии ушло в отставку
Правительство Японии во главе с Исибой ушло в отставку
ТОКИО, 21 окт – РИА Новости.
Правительство Японии во главе с премьер-министром Сигэру Исибой ушло в отставку, сообщило агентство Киодо
.
Это связано с намеченными на вторую половину дня выборами нового премьер-министра в парламенте. Если не произойдет ничего непредвиденного, новым премьер-министром и первой в истории Японии
женщиной на этом посту станет Санаэ Такаити
.
Такаити 4 октября была избрана новым главой правящей в Японии Либерально-демократической партии и вскоре должна была быть избрана на пост премьер-министра, но партнер ЛДП по правящей коалиции партия "Комэйто" заявила о выходе из коалиции и этим спутала все карты. Оппозиционные партии попытались было выдвинуть единого кандидата, что теоретически давало им возможность провести на пост премьера представителя оппозиции. Но из-за значительных, а подчас диаметрально противоположных подходов к различным проблемам внутренней и внешней политики, а также из-за того, что Такаити предпочла действовать быстро и внесла раскол в оппозицию, начав сепаратные переговоры с Партией обновления Японии (Ниппон исин-но кай), этим планам не суждено было сбыться.
В понедельник ЛДП и Партия обновления Японии объявили о создании коалиции, что значительно увеличило шансы Такаити стать премьер-министром, возможно, уже в первом туре голосования в нижней и верхней палатах парламента. Для этого ей нужно заручиться несколькими голосами независимых депутатов или депутатов от правых партий.
Выборы премьер-министра состоятся позднее во вторник.