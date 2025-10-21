На Белорусском вокзале загорелось служебное помещение

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ликвидировано возгорание в административном зале Белорусского вокзала в Москве, которое произошло в 21.25 мск, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщила "Московская железная дорога" (МЖД).

« "Сегодня в 21.25 в одном из служебных помещений второго этажа вспомогательного корпуса Белорусского вокзала, которое в настоящее время не используется для обслуживания пассажиров, произошло возгорание", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЖД.

"По предварительной информации, никто не пострадал… В настоящее время возгорание ликвидировано", - уточнили в МЖД.

Там рассказали, что железнодорожники оперативно приняли меры по выводу пассажиров из залов ожидания первого этажа и размещению в других помещениях вокзала, которые работают в штатном режиме.