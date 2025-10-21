https://ria.ru/20251021/pozhar-2049719931.html
На Белорусском вокзале загорелось служебное помещение
На Белорусском вокзале загорелось служебное помещение - РИА Новости, 21.10.2025
На Белорусском вокзале загорелось служебное помещение
Ликвидировано возгорание в административном зале Белорусского вокзала в Москве, которое произошло в 21.25 мск, по предварительным данным, пострадавших нет,... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T23:03:00+03:00
2025-10-21T23:03:00+03:00
2025-10-21T23:04:00+03:00
происшествия
москва
московская железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830769091_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc3616a4cb74d4387a5d31f20e813220.jpg
https://ria.ru/20241120/shkaf--1984811226.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830769091_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_73dc71b6c8630c13be76120889f28ba5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, московская железная дорога
Происшествия, Москва, Московская железная дорога
На Белорусском вокзале загорелось служебное помещение
Возгорание произошло в служебном помещении Белорусского вокзала, оно потушено
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ликвидировано возгорание в административном зале Белорусского вокзала в Москве, которое произошло в 21.25 мск, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщила "Московская железная дорога" (МЖД).
«
"Сегодня в 21.25 в одном из служебных помещений второго этажа вспомогательного корпуса Белорусского вокзала, которое в настоящее время не используется для обслуживания пассажиров, произошло возгорание", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЖД.
"По предварительной информации, никто не пострадал… В настоящее время возгорание ликвидировано", - уточнили в МЖД.
Там рассказали, что железнодорожники оперативно приняли меры по выводу пассажиров из залов ожидания первого этажа и размещению в других помещениях вокзала, которые работают в штатном режиме.
В МЖД уточнили, что на движение поездов ситуация не повлияла. На данный момент устанавливаются причины произошедшего.