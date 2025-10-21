Рейтинг@Mail.ru
На Белорусском вокзале загорелось служебное помещение - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:03 21.10.2025 (обновлено: 23:04 21.10.2025)
https://ria.ru/20251021/pozhar-2049719931.html
На Белорусском вокзале загорелось служебное помещение
На Белорусском вокзале загорелось служебное помещение - РИА Новости, 21.10.2025
На Белорусском вокзале загорелось служебное помещение
Ликвидировано возгорание в административном зале Белорусского вокзала в Москве, которое произошло в 21.25 мск, по предварительным данным, пострадавших нет,... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T23:03:00+03:00
2025-10-21T23:04:00+03:00
происшествия
москва
московская железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830769091_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc3616a4cb74d4387a5d31f20e813220.jpg
https://ria.ru/20241120/shkaf--1984811226.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830769091_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_73dc71b6c8630c13be76120889f28ba5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, московская железная дорога
Происшествия, Москва, Московская железная дорога
На Белорусском вокзале загорелось служебное помещение

Возгорание произошло в служебном помещении Белорусского вокзала, оно потушено

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБелорусский вокзал в Москве
Белорусский вокзал в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Белорусский вокзал в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ликвидировано возгорание в административном зале Белорусского вокзала в Москве, которое произошло в 21.25 мск, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщила "Московская железная дорога" (МЖД).
«

"Сегодня в 21.25 в одном из служебных помещений второго этажа вспомогательного корпуса Белорусского вокзала, которое в настоящее время не используется для обслуживания пассажиров, произошло возгорание", - говорится в сообщении в Telegram-канале МЖД.

"По предварительной информации, никто не пострадал… В настоящее время возгорание ликвидировано", - уточнили в МЖД.
Там рассказали, что железнодорожники оперативно приняли меры по выводу пассажиров из залов ожидания первого этажа и размещению в других помещениях вокзала, которые работают в штатном режиме.
В МЖД уточнили, что на движение поездов ситуация не повлияла. На данный момент устанавливаются причины произошедшего.
Сотрудник пожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В Москве подожгли релейный шкаф между станциями Крюково и Сходня
20 ноября 2024, 13:26
 
ПроисшествияМоскваМосковская железная дорога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала