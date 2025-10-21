https://ria.ru/20251021/pozhar-2049715919.html
В центре Москвы загорелось административное здание
Административное здание горит на Тверской Заставе в Москве, пожар локализован, сообщает столичный главк МЧС РФ. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T22:20:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
