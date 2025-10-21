В центре Москвы загорелось административное здание

«

"На Тверской Заставе произошло загорание на втором этаже административного здания. Пожар был оперативно локализован. На месте работают 60 сотрудников и 16 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона. Информации о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении в Telegram-канале главка.