Пожар на складе в Астраханской области локализовали
Пожар на складе в поселке Трусово в Астраханской области локализован на площади 12 тысяч "квадратов", сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 21.10.2025
происшествия
