Фигуранту дела о гибели Политика заочно предъявили обвинение

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Фигуранту дела о гибели режиссера и оператора Сергея Политика в Москве заочно предъявлено обвинение, его ищут по системе распознавания лиц, сообщили РИА Новости в столичном главке СК России.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что кинооператор Сергей Политик был смертельно ранен ножом в ходе конфликта с иностранцем у своего дома на востоке Москвы.
"Следователями столичного СК фигуранту уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть режиссера и оператора Сергея Политика, заочно предъявлено обвинение. Он объявлен в розыск. В ходе расследования уголовного дела изъяты и осмотрены видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения, допрошен ряд свидетелей. Фотографии фигуранта загружены в систему распознавания лиц", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что правоохранители принимают меры для задержания обвиняемого.