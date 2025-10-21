Politico: лидеры ЕС будут добиваться участия в саммите Россия — США

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Некоторые лидеры стран ЕС на саммите в четверг будут продвигать свое участие во встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште, а также участие Владимира Зеленского в любых переговорах, сообщает газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
«
"Некоторые лидеры ЕС будут лоббировать участие во встрече Трампа и Путина, а также обеспечение участия Зеленского в любых переговорах", - пишет издание.
По словам источников издания, европейские лидеры также стремятся реализовать стратегию, которая включает в себя увеличение финансирования и поставок вооружений для Украины, а также меры по введению новых санкций против российской экономики.
Дипломаты также ожидают, что Зеленский обратится к лидерам стан ЕС на саммите в четверг лично или по видеосвязи, чтобы заручиться их поддержкой на грядущих переговорах.
Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор Путина с Трампом - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.