Politico: лидеры ЕС будут добиваться участия в саммите Россия — США

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Некоторые лидеры стран ЕС на саммите в четверг будут продвигать свое участие во встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште, а также участие Владимира Зеленского в любых переговорах, сообщает газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.