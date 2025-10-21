Воробьев проверил строительство поликлиники в подмосковном поселке

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев проинспектировал строительство поликлиники в поселке Октябрьский городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Объект начали возводить зимой прошлого года. На данный момент его готовность составляет более 96%. Все работы планируют завершить к концу ноября. В декабре медучреждение пройдет лицензирование, а в январе сможет принять первых пациентов. Объект строится в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

"Буквально полтора года назад здесь заливалась фундаментная плита, а сегодня уже практически готова большая современная поликлиника на 500 посещений в смену взрослых и детей", – приводит пресс-служба слова Воробьева.

Он подчеркнул, что основная задача на данный момент – обеспечить медучреждение всеми необходимыми врачами: и общей практики, и узкими специалистами, к январю, когда поликлиника должна заработать в полном объеме.

"Она современная, в ней будет и МРТ, и КТ, и УЗИ, и маммограф – все необходимое для прохождения диспансеризации и глубокого обследования", – добавил Воробьев.

Глава региона также сообщил, что программа модернизации здравоохранения реализуется во всех округах Подмосковья, она включает как строительство новых поликлиник, так и капитальный ремонт существующих с приведением их к современным стандартам. В частности, в Люберцах ведется капремонт стационара, который планируется сдать в конце 2026 года. По словам главы региона, все палаты будут оснащены душевыми и всеми необходимыми удобствами для комфортного размещения пациентов.

"А главным для нас по-прежнему остаются врачи. Мы их приглашаем из разных регионов, оказываем поддержку – врачи получают дополнительную помощь, внимание в части проживания и всего необходимого для начала своей благородной трудовой деятельности в Подмосковье", – подчеркнул губернатор.

Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену: 350 – взрослых и 150 – детей. Медицинскую помощь здесь смогут получать более 28 тысяч жителей Октябрьского, а также около 16 тысяч человек из близлежащих населенных пунктов.

В поликлинике прием будут вести терапевты, педиатры, хирурги, кардиологи, офтальмологи, ЛОР-врачи, травматологи-ортопеды и инфекционисты. Для пациентов откроются кабинеты физиотерапии, эндоскопической и функциональной диагностики.

Кроме того, появятся новые направления – например, стоматология, урология, лечебная физкультура. Посетителям будут доступны компьютерная томография, МРТ, рентген, ультразвуковые исследования экспертного класса, а также кардиография, маммография и флюорография.

По данным пресс-службы, штат новой поликлиники составит около 130 медицинских работников. Значительную часть коллектива – три четверти персонала – составят сотрудники прежней поликлиники. Остальных специалистов планируют привлечь из других регионов.