В Приморье завершили расследование покушения на ветерана СВО

Установлено, что 17 ноября 2024 года в селе Екатериновка фигуранты после словесного конфликта с потерпевшим решили его убить. Они силой поместили его в автомобиль и увезли в безлюдное место, где нанесли множество ударов по голове и телу. Оставив потерпевшего в бессознательном состоянии, они уехали, считая, что он погибнет от полученных травм и условий окружающей среды. Однако потерпевший пришел в себя, добрался до людей и получил медицинскую помощь.