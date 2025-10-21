Рейтинг@Mail.ru
В Приморье завершили расследование покушения на ветерана СВО - РИА Новости, 21.10.2025
05:02 21.10.2025
В Приморье завершили расследование покушения на ветерана СВО
В Приморье завершили расследование покушения на ветерана СВО - РИА Новости, 21.10.2025
В Приморье завершили расследование покушения на ветерана СВО
Расследование уголовного дела по факту покушения на убийство ветерана СВО в Приморском крае завершено, сообщает следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 21.10.2025
2025
В Приморье завершили расследование покушения на ветерана СВО

В Приморье завершили расследование дела о покушении на убийство ветерана СВО

ВЛАДИВОСТОК, 21 окт - РИА Новости. Расследование уголовного дела по факту покушения на убийство ветерана СВО в Приморском крае завершено, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
В местных Telegram-каналах ранее распространялась информация о том, что осенью 2024 года в Екатериновке ветерана СВО насильно увезли на окраину села и избили после того, как у него произошёл словесный конфликт с продавцом местного магазина. В марте 2025 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 126 УК РФ.
"Следственными органами СКР по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении трёх мужчин, которые обвиняются в покушении на убийство местного жителя в селе Екатериновка (часть 3 статьи 30, пункты "в", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Установлено, что 17 ноября 2024 года в селе Екатериновка фигуранты после словесного конфликта с потерпевшим решили его убить. Они силой поместили его в автомобиль и увезли в безлюдное место, где нанесли множество ударов по голове и телу. Оставив потерпевшего в бессознательном состоянии, они уехали, считая, что он погибнет от полученных травм и условий окружающей среды. Однако потерпевший пришел в себя, добрался до людей и получил медицинскую помощь.
Как сообщает СУСК, в настоящий момент фигуранты и их защитники ознакомились с материалами уголовного дела и оно с обвинительным заключением направлено прокурору.
