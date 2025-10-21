Рейтинг@Mail.ru
Поиски семьи Усольцевых стали самыми масштабными в Красноярском крае
11:34 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/poiski-2049546126.html
Поиски семьи Усольцевых стали самыми масштабными в Красноярском крае
Поиски семьи Усольцевых стали самыми масштабными в Красноярском крае
Поиски семьи Усольцевых стали самыми масштабными в Красноярском крае
Поиски потерявшейся в туристическом походе семьи Усольцевых стали самыми беспрецедентными и масштабными в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T11:34:00+03:00
2025-10-21T11:34:00+03:00
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
россия
красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Поиски семьи Усольцевых стали самыми масштабными в Красноярском крае

Поиски семьи Усольцевых вошли в историю Красноярского края как самые масштабные

© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтактеПоиск пропавших в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска
Поиск пропавших в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтакте
Поиск пропавших в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска
КРАСНОЯРСК, 21 окт – РИА Новости. Поиски потерявшейся в туристическом походе семьи Усольцевых стали самыми беспрецедентными и масштабными в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель регионального отделения добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
"Наши "старички" не смогли вспомнить ничего, что было бы по масштабу сопоставимо с поиском семьи в Кутурчине. Поэтому поиск семьи Усольцевых действительно беспрецедентен по многим факторам: поздняя подача заявки на поиск, неблагоприятные погодные условия, особенности рельефа, почти полное отсутствие связи, удалённость места, отсутствие следов, которые могли быть смыты дождём и засыпаны снегом. Таких сложных поисков в крае не было", - сказал собеседник.
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
СК назвал приоритетную версию в деле о пропаже семьи Усольцевых
Вчера, 08:37
Также представитель отряда сообщил РИА Новости, что в это же время поиски стали еще и резонансными, из-за чего вокруг них начала активно распространяться недостоверная информация.
"Сейчас публикуются достаточно много материалов, в которых информация не всегда является действительной. И комментируя новости, например, последних суток, что наши добровольцы не предоставляли подписок о неразглашении, это фейк. Мы напоминаем, что о поиске можно узнать в официальных источниках – на страницах служб и отряда. Получить информацию о поиске представитель СМИ может только через пресс-службу отряда", - подчеркнул собеседник.
Кроме того, отряд "ЛизаАлерт" не имеет никаких расчетных счетов, и все добровольцы действуют исключительно безвозмездно. Никто из отряда не требует оплаты за профилактические лекции или поиски, добавил он.
Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безызвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело органами следственного управления СК.
Поиск пропавших в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
СК опроверг информацию о неразглашении данных поисков семьи Усольцевых
20 октября, 18:34
Региональный главк СК РФ сообщил, что специалисты-картографы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" поймали радиосигнал телефона Сергея Усольцева, главы пропавшей в походе семьи, он зафиксирован в семи километрах от поселка Кутурчин. В красноярской общественной организации содействия поисковым работам "Поиск пропавших детей" имени Оксаны Василишиной сообщали о том, что поиски скорее всего продолжатся весной, когда сойдёт снег, однако если поступят новые данные, волонтеры готовы их сразу возобновить.
Неделю назад, 12 октября активные поиски завершились, сообщали в региональном отделении "ЛизаАлерт". Поиск перешел в режим точечных задач: теперь ими будут заниматься профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора. В региональном управлении Следственного комитета уточняли, что поиски продолжатся опытными альпинистами и спелеологами, которые обследуют каменные россыпи и пещеры. В субботу, 18 октября по заявке полиции на поиски вышла группировка спасателей краевого учреждения "Спасатель".
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
При поисках семьи в Красноярском крае обследовали 11 квадратных километров
20 октября, 17:48
 
Красноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
